19 أغسطس.. امتحانات الثانوية العامة 2023 دور ثان

اعتماد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

ويحق لمن رسب فى امتحان الدور الأول في مادتين فأقل وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى.

أنه يسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.

وجاءت كالآتي:

- مادتى اللغة العربية والتربية الدينية 19 أغسطس الجارى.

- امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية يوم الأحد 20 أغسطس.

-الإثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

-الثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء.

-الأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ.

-الخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.

-السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

-الأحد 27 أغسطس الديناميكا.

-الإثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

-الثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.