متابعة امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل .. ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل للعام الدراسي 2023/2022، والتي تبدأ غد السبت 22 يوليو الجاري وتختتم 31 من نفس الشهر.

ووجه محافظ بنى سويف باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن المديرية قد أتمت استعداداتها لبدء أعمال ‏امتحان الدور الثاني مشيراً إلى الاجتماع الذي عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري ووكلاء الإدارات والمراحل التعليمية وإدارة التطوير التكنولوجي وإدارة المدارس الرسمية لغات وموجهي عموم المواد الدراسية وذلك للاطمئنان على الترتيبات النهائية للامتحانات.

وخلال الاجتماع تم تأكيد ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات الوزارية فيما يخص امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل وضرورة فحص الورقة الامتحانية والتأكد من جودة الطباعة ومطابقتها للشروط والمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، إذ تم عرض ما تم اتخاذه من إجراءات وتعليمات خاصة باللجان و الطلبة في كل مدرسة بها امتحانات لضمان انتظام سير الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع تأكيد تأمين حجرة الكونترول وتصحيح أوراق الإجابات أولاً بأول مع مراعاة الدقة في تقدير الدرجات لمصلحة الطلاب.

ووجه وكيل التعليم ببنى سويف بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الإدارات، لسرعة حل أي مشكلة وتذليل الصعوبات كما وجه بالمتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات ، لافتا إلى أنه تم مراعاة أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية، حيث تم استبدال يوم الأحد23 يوليو بيوم الخميس 27 يوليو، وكذا مواعيد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والدبلومات، عند وضع مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني للنقل.

وكانت مديرية تعليم بنى سويف قد أعلنت مواعيد عقد امتحانات الدور الثاني حيث تقرر عقد امتحانات الصفوف الرابع الخامس والسادس الابتدائي من 22 إلى 26يوليو الجاري فيما تبدأ امتحانات التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث 22 يوليو والصفوف من الرابع والخامس والسادس من 22 إلى 25 يوليو، في حين تبدأ امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية :للصفين الأول والثاني من 22 إلى 26 يوليو، والصف الثالث من 29 يوليو وحتى 3 أغسطس.

كما تقرر بدء امتحانات التربية الخاصة للصم لصفوف النقل السادس والسابع والثامن من 22 إلى 25يوليو والصفين الأول والثاني الإعدادي من 22إلى 26 يوليو والصف الثالث الإعدادي للصم من 29 يوليو إلى 3 أغسطس والصفين الأول والثاني الثانوي من 22 إلى 26يوليو بينما تبدأ امتحانات التربية الخاصة نور مكفوفين" للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي من 22 إلى 26 يوليو والصف الثالث الإعدادي من 29 يوليو إلى 3أغسطس وصفوف النقل الأول والثاني مكفوفين من 22 إلى 26يوليو على أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من 22 إلى 31 يوليو.

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