الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2023

تزايد البحث خلال الساعات الماضية، من طلاب الثانوية العامة، على تنسيق الجامعات الأهلية 2023، لمعرفة الحد الأدنى للقبول بها، وذلك بعد إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الثاني 2023.

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023، وينتظر طلاب الثانوية العامة تحديد التنسيق لبدء التقديم بالجامعات.

وينتظر الطلاب المقبلون على المرحلة الجامعية تنسيق الجامعات الأهلية 2023، ومن المتوقع أن يكون قريبًا من تنسيق الجامعات الأهلية 2022 نظرًا لتقارب مجموع الطلاب في نتيجة الثانوية العامة مع العام الماضي مع فارق نسب نجاح بسيط.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022:

كليات الطب 82%.

طب الأسنان 80%.

العلاج الطبيعي 78%.

الصيدلة 74%.

الطب البيطري 70%.

الهندسة 68%.

علوم الحاسب 62%.

الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 للشهادات المعادلة:

- تنسيق كليات الطب البشري: 90%

- تنسيق كليات طب الأسنان: 85%

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80%

- تنسيق كليات الصيدلة: 75%

- تنسيق كليات الهندسة: 70%

- تنسيق كليات علوم الحاسب: 65%

- تنسيق كليات الطب البيطري: 58%

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58%

- تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58%

- كليات الفنون التطبيقية: 58%

- تنسيق كليات الإعلام: 58%

- تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%

- تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%

- تنسيق كليات التربية: 58%