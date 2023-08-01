عاجل
أغسطس عام مائى جديد .. إنجازات الري في ٢٠٢٢ و٢٣ والمشروعات المستقبلية الوزراء ينفي تخفيف الأحمال الكهربائيةعن مطار القاهرة الدولي
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2023

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة

 تزايد البحث خلال الساعات الماضية، من طلاب الثانوية العامة، على تنسيق الجامعات الأهلية 2023، لمعرفة الحد الأدنى للقبول بها، وذلك بعد إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الثاني 2023.

txt

حصاد الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2022/2023

 تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023، وينتظر طلاب الثانوية العامة تحديد التنسيق لبدء التقديم بالجامعات.

 وينتظر الطلاب المقبلون على المرحلة الجامعية تنسيق الجامعات الأهلية 2023، ومن المتوقع أن يكون قريبًا من تنسيق الجامعات الأهلية 2022 نظرًا لتقارب مجموع الطلاب في نتيجة الثانوية العامة مع العام الماضي مع فارق نسب نجاح بسيط.

 تنسيق الجامعات الأهلية 2022:

 كليات الطب 82%.

 طب الأسنان 80%.

 العلاج الطبيعي 78%.

 الصيدلة 74%.

 الطب البيطري 70%. 

 الهندسة 68%. 

 علوم الحاسب 62%.

 الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024 للشهادات المعادلة:

- تنسيق كليات الطب البشري: 90%

- تنسيق كليات طب الأسنان: 85% 

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80% 

- تنسيق كليات الصيدلة: 75% 

- تنسيق كليات الهندسة: 70% 

- تنسيق كليات علوم الحاسب: 65% 

- تنسيق كليات الطب البيطري: 58% 

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58% 

- تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58% 

- كليات الفنون التطبيقية: 58%

- تنسيق كليات الإعلام: 58%

- تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%

- تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%

- تنسيق كليات التربية: 58%

 

الجريدة الورقية