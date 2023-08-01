عاجل
أغسطس عام مائى جديد .. إنجازات الري في ٢٠٢٢ و٢٣ والمشروعات المستقبلية الوزراء ينفي تخفيف الأحمال الكهربائيةعن مطار القاهرة الدولي
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السفيرة سها جندي تشكر شباب الوزارة وشركة Assist على التنظيم الناجح للفعاليات

وزيرة الهجرة: مؤتمر المصريين في الخارج هذا العام الأكبر من حيث المشاركة

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالصورة المُشرفة التي ظهرت عليها النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، المُنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين في أحد فنادق القاهرة.

txt

تفاصيل انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج (شاهد)

txt

سها جندي تعلن تيسيرات إجراءات التجنيد لأبناء المصريين بالخارج استجابة لطلباتهم

txt

أهمية مؤتمر المصريين بالخارج في جذب الاستثمارات الأجنبية

وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، في تصريحات صحفية لها على هامش انعقاد «المؤتمر»، إن تلك الدورة هي الأكبر من حيث عدد المشاركين في فعاليات المؤتمر، بواقع أكثر من ألف مصري ومصرية من قرابة 56 جالية مصرية حول العالم، مع بث فعاليات المؤتمر بشكل مباشر ليتابعه المصريين المقيمين في الخارج ممن تعذر حضورهم لفعاليات المؤتمر.

وأشادت السفيرة سها جندي، بالجهود التي بذلتها الكاتبة الصحفية مها سالم، المنسق العام للمؤتمر، والمستشارة الإعلامية والمتحدثة الرسمية باسم الوزارة، وفريق عمل وزارة الهجرة، وشركة Assist Agency، المتعاونة مع وزارة الهجرة في تنظيم فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج.

وذكرت الوزيرة أنها راهنت على الشباب المتواجدين في الوزارة وشركة Assist Agency في تنظيم فعاليات المؤتمر، وكانوا قدر المسئولية في أكبر فعاليات مؤتمرات المصريين في الخارج حتى الآن، مضيفة: «ممتنة لكل من بذل جهد لنجاح فعاليات هذا المؤتمر الضخم».

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تشيد بجهود "الشئون القنصلية" و"الأحوال المدنية" و"التجنيد" لخدمة مواطنينا بالخارج

وزيرة الهجرة: توجيهات رئاسية بخلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج

"الهجرة" تنسق مع 10 وزارات لإطلاق الشركة الاستثمارية للمصريين فى الخارج قريبًا

وزيرة الهجرة: الرئيس السيسي حريص على رعاية أبناء مصر في أي مكان

وزيرة الهجرة: مصلحة أبناء مصر بالخارج هدفنا.. ونعمل على إطلاق خدمات تلبي مطالبهم

وزيرة الهجرة: مؤتمر اليوم حوار من القلب.. وننتظر "توصيات قابلة للتنفيذ"

الهجرة تعلن الجهات الراعية لمؤتمر "المصريين في الخارج" فى نسخته الرابعة

الجريدة الورقية