وزيرة الهجرة: مؤتمر المصريين في الخارج هذا العام الأكبر من حيث المشاركة

السفيرة سها جندي تشكر شباب الوزارة وشركة Assist على التنظيم الناجح للفعاليات

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالصورة المُشرفة التي ظهرت عليها النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، المُنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين في أحد فنادق القاهرة.

وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، في تصريحات صحفية لها على هامش انعقاد «المؤتمر»، إن تلك الدورة هي الأكبر من حيث عدد المشاركين في فعاليات المؤتمر، بواقع أكثر من ألف مصري ومصرية من قرابة 56 جالية مصرية حول العالم، مع بث فعاليات المؤتمر بشكل مباشر ليتابعه المصريين المقيمين في الخارج ممن تعذر حضورهم لفعاليات المؤتمر.

وأشادت السفيرة سها جندي، بالجهود التي بذلتها الكاتبة الصحفية مها سالم، المنسق العام للمؤتمر، والمستشارة الإعلامية والمتحدثة الرسمية باسم الوزارة، وفريق عمل وزارة الهجرة، وشركة Assist Agency، المتعاونة مع وزارة الهجرة في تنظيم فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج.

وذكرت الوزيرة أنها راهنت على الشباب المتواجدين في الوزارة وشركة Assist Agency في تنظيم فعاليات المؤتمر، وكانوا قدر المسئولية في أكبر فعاليات مؤتمرات المصريين في الخارج حتى الآن، مضيفة: «ممتنة لكل من بذل جهد لنجاح فعاليات هذا المؤتمر الضخم».