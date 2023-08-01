حقيقة تعدي شخص على سيدة وابنها في الدقهلية

كشفت الداخلية حقيقة تعدي شخص على سيدة وابنها بالدقهلية، حيث نُشر على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقه ووالدته بالضرب والسب وإصابة شقيقه بسلاح أبيض وتهديدهم بالحبس.

بالفحص تبين ورود بلاغات لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بين طرف أول (صاحب الحساب القائم بالنشر ووالدته وشقيقه) وطرف ثان (شقيق والدته) لوجود خلافات عائلية حول الميراث تبادلا على إثرها الاتهامات فيما بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث انقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي

من ناحية أخرى، تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود حادث انقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "خلف . م . ع . ع" 38 سنة سائق ويقيم دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج و"محمد . ج . ع . ا" 33 سنة عامل باشتباه كسر بالعمود الفقري ويقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات من مستقلي السيارة وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال قائد السيارة والمصاب قررا بمضمون ما تقدم.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.