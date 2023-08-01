منح دراسية لطلاب الثانوية العامة 2023

منح دراسية لطلاب الثانوية العامة.. يهتم بعض الطلاب بالبحث عن طرق الحصول على منحة دراسية بعد الثانوية العامة وذلك للإلتحاق بهذه الكليات بعد انتهاء أرق الثانوية العامة .

وتقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للعام الجامعي 2023- 2024 للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية والمدارس التجريبية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين.

وتوفر وزارة التعليم العالي منحا مقدمة للدولة من الحكومة الروسية للعام الدراسي 2023-2024 في ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين مصر وروسيا، للحصول على درجة البكالوريوس والليسانس والتخصص.

وقد أعلنت الصين عن عدد من المنح التنافسية لمرحلة البكالوريوس خارج البرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2023 / 2024، في المجالات الآتية:

علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

بناء شبكات الاتصالات والمعلومات.

الأمن السيبراني.

علوم الهندسة البحرية.

الهندسة الميكانيكية.

الهندسة الكهربائية.

الهندسة الصناعية.

العلاج الطبيعي.

اللغة الصينية وآدابها.

التخصصات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030» ودون نفقات من البعثات.

شروط التقدم للمنحة

- ألا تزيد السن على 21 عامًا، ولا تقل عن 18 عامًا من تاريخ بدء الإعلان.

- ألا يتعدى تاريخ الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها عامين سابقين 2020/2021- 2021/2022.

المستندات المطلوبة

- استيفاء استمارة التقديم من الموقع الإلكتروني الخاص

- وضع كود رقم 8181 على الاستمارة.

منح من وزارة التضامن الاجتماعي

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي 250 منحة تعليمية من الجامعة الأمريكية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 85% من أبناء الأسر منتفعي برنامج تكافل وكرامة، وتوفر المنحة للطالب 100 ألف جنيه.

وتقدم جامعة الجلالة الدولية منحا دراسية لطلاب الثانوية العامة من أبناء الأسر المستفادة من برنامج «تكافل وكرامة»، للحصول على شهادات تعليمية مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا (ASU)، ودون السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في عدد من التخصصات والكليات المختلفة.

100 منحة من جامعة الأهرام الكندية

وتتيح جامعة الأهرام الكندية 100 منحة دراسية مجانية للأوائل من طلاب الثانوية العامة 2023.

جامعة النيل.. منح دراسية بنسبة 100٪ لـ 50 طالبًا

وأعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، تقديم الجامعة منح دراسية بنسبة 100٪ لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية، وأخرى بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM.

وذلك بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة، ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪، ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10٪، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5٪ للتميز في الرياضة.

وأكد الدكتور وائل عقل، أن جامعة النيل الأهلية لديها محاور استراتيجية أساسية ترتكز عليها وتعتبرها مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، وهي: التعلم – البحث العلمي – الابتكار وريادة الأعمال – التأثير المجتمعي الإيجابي، وتقوم بتقديم رسالتها التعليمية والبحثية من خلال 4 كليات هي الهندسة والعلوم التطبيقية، كلية إدارة الأعمال، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، كلية التكنولوجيا الحيوية.

درجات علمية مزدوجة

وتتيح جامعة النيل امكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الامريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

كما أن الدراسة في جامعة النيل الأهلية تتيح للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك الخريجين الذين تم توظيفهم في أهم الشركات العالمية.

منح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، عن تقديم منح دراسية كاملة للمتفوقين من أوائل الثانوية العامة لعام 2023.

تخصصات جامعة العلوم والتكنولوجيا

وذلك في تخصصات جامعة العلوم والتكنولوجيا بكلياتها المختلفة وهي الهندسة ، علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي ، وكلية إدارة الأعمال التي ستستقبل الدفعة الأولى العام الدراسي الجديد بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.

وتقدم المنح الدراسية كليا وجزئيا إضافة إلى تخصيصها منحاً كاملة لأوائل الثانوية العامة شريطة اجتياز اختبار القبول بالجامعة.

والتي تعتمد معايير محددة على الطالب اجتيازها ليصبح طالبا بها وتقدم هذه المنح من المؤسسات الوطنية المصرية كالبنوك ومؤسسات المجتمع المدني.

جامعة الجلالة

أكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، أن الجلالة جامعة أهلية غير هادفة للربح، تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن المصروفات الدراسية تعتبر أقل من الجامعات الخاصة، وأقل أيضا من مصروفات بعض البرامج الخاصة في الجامعات الحكومية.

وأشار في تصريحات صحفية أن الجامعة ليست للقادرين ماديا فقط، بل متاحة أيضا عن طريق المنح التي توفرها الجامعة للمتفوقين علميا ورياضيا، وتقدم الجامعة منح لأول 300 طالب من أوائل الثانوية العامة، وأيضا منح للطلاب الدارسين في جامعة الجلالة المتفوقين علميا ورياضيا، اضافة الى أن شهادات الجامعة معتمدة في مصر، أما الشهادات المشتركة ما بين الجلالة والجامعات الأخرى، كجامعة أريزونا التي وقعت معها الجلالة بروتوكول تعاون اتفاقيات في عدة مجالات فيحصل الطالب على شهادة من الجلالة، ونفس الشهادة من جامعة "أريزونا ستيت الأمريكية"، ومعترف بها على مستوى الولايات المتحدة ومستوى العالم.

منح دراسية للمتفوقين وذوي القدرات الخاصة بكليات أكاديمية التكنولوجيا والنقل البحري

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن تخصيص منح دراسية لأوائل الثانوية العامة وذوي القدرات الخاصة للالتحاق بالأكاديمية بمختلف الكليات والأفرع موضحا أن الأكاديمية تولي اهتماما كبيرا للطلاب من ذوي القدرات الخاصة بتخصيص منح تعليمية لهم بجميع الكليات سواء القطاع الأدبي أو العلمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الأكاديمية تسعى دائما لرعاية الطلاب من ذوي القدرات الخاصة علميا لكونهم يعدون نماذج مشرفة ومكافحة تضرب مثلا للشباب أصحاب التحدي الذي نفخر بتواجده في الأكاديمية.