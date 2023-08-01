إقبال كبير على شراء تذاكر حفلات منير وإليسا وتامر عاشور| فيديو

إقبال كبير على شراء تذاكر حفلات منير وإليسا وتامر عاشور، ويواصل مهرجان العلمين، عروضه الفنية حتى 26 أغسطس الجاري، ويشهد يوم الخميس المقبل حفلًا كبيرًا للفنان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، بالإضافة إلى حفل الفنان محمد منير وحميد الشاعري يوم الجمعة.

حفلات منير وإليسا وتامر عاشور:

ويتسارع الجمهور على حجز تذاكر حفل الفنان محمد منير، المقرر انطلاقه خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ويلقى هذا الحفل رواجًا ضخمًا على منصات التواصل الاجتماعي.

حفلات منير وإليسا وتامر عاشور:

وأشار إلى أنه من المقرر إحياء كل من إليسا وتامر عاشور، حفلًا غنائيًا يوم 5 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتشهد حفلات هؤلاء النجوم إقبال جماهيري كبير بمدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع تعمير طريق مدينة، كما أن الطرق مؤمنة بشكل كامل.

ويأتي قرار تبرع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعوائد مهرجان العلمين الجديدة، لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى الإيمان بالدور الإعلامي والهدف السامي للمشاركة المجتمعية للشركة.

حفلات منير وإليسا وتامر عاشور:

وتجتاح البهجة والسعادة التجمعات العائلية بالعلمين بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وصوت عبدالحليم حافظ بأغنيته “وحياة قلبي وأفراحه” كان موجودًا في مكان.

الأجواء في مدينة العلمين ربيعية وليست صيفية:

وقال مراسل التليفزيون المصري، إن الأجواء في مدينة العلمين ربيعية وليست صيفية كما تشهد جميع محافظات مصر، داعيًا المواطنين بالمجيء للعلمين من أجل قضاء العطلة الصيفية في المدينة، مشيرًا إلى وجود وسائل مواصلات متوفرة من القاهرة أو الجيزة والمحافظات القريبة تتجه مباشرة لمدينة العلمين من دون وجود أية مشقة.

وتابع: “الفعاليات الكبرى في مهرجان العلمين الجديدة تبدأ بنهاية هذا الأسبوع، إذ إنه من المقرر إقامة حفلًا غنائيًا كبيرًا للفنان مدحت صالح يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس”.

محمد منير وحميد الشاعري:

وأضاف: "الحدث الفني الضخم والأكثر جماهيرية الذي ينتظره الجميع ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة هو إحياء كل من الفنانين محمد منير وحميد الشاعري حفلًا غنائيًا يوم الجمعة المقبل الموافق 4 أغسطس"، لافتًا أن الاستعدادات والتجهيزات تتم على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن مدينة العلمين رائعة للغاية، ومصروفاتها متاحة ومناسبة لكل المستويات، كما أن الممشى السياحي بمدينة العلمين مجاني، مضيفًا: “المدينة تشهد تطورًا كبيرًا هناك خلية نحل طوال اليوم من أجل استكمال وإنشاء المشروعات القومية في مدينة العلمين الجديدة”.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة حتى يوم 26 أغسطس الجاري، جاء ذلك خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر برنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز.

