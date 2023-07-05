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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

64.47% نسبة النجاح في امتحانات الدبلومات الفنية 2023

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 بلغت 64.47 في المائة.

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جاء ذلك خلال مؤتمر عقده وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، عصر اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول من العام الدراسي 2022-2023. 

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 نحو 739 ألفًا و170 طالبًا وطالبة، في عدد لجان 2553 لجنة، وعدد مشرفين 220 ألف معلم. 

فيما بلغ عدد الحاضرين من الطلاب لامتحانات الدبلومات الفنية 734 ألفا و108 طلاب وطالبات بنسبة حضور 99.3 في المائة. 

وبلغ إجمالي الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 473 ألفًا و264 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 64.47 في المائة. 

أوائل الدبلومات الفنية 2023 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 ضمت 29 طالبًا وطالبة. 

ونوه وزير التربية والتعليم بأن قائمة أوائل الدبلومات الفنية ضمت 29 طالبا وطالبة بمختلف التخصصات التجاري والصناعي والزراعي والفندقي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن البنات تفوقن عن الذكور في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023، إذ حصدت الطالبات 22 مركزًا في قائمة الأوائل . 

وحدد وزير التربية والتعليم يوم 29 يوليو الجاري موعد امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2023 للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين بالدور الأول. 

ويحضر المؤتمر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

ويعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات والتعليم المهني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. 

ومن المقرر أن يكرّم وزير التربية والتعليم أوائل الدبلومات الفنية 2023 بمختلف أنواعه التجاري والزراعي والصناعي والفندقي بمختلف أنواعه. 

واعتمد وزير التربية والتعليم، قبل عيد الأضحى، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي 2022-2023  بنسبة نجاح 96.2 في المائة. 

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 967 طالبا وطالبة، حضر منهم 959 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 923 طالبا وطالبة.

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