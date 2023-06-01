شون وصوامع محافظة البحيرة تستقبل 357ألف طن قمح

استقبلت شون وصوامع محافظة البحيرة 357 ألف طن قمح من المزارعين في محتلف مراكز المخافظة، مع تقديم كل التيسيرات للفلاحين والموردين ،وبلغت نسبة التوريد حتي الان 78% من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على إستمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم 2023 ، وإلتزام المحافظة بتنفيذ كافة تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى إن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الخميس لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار ( التقاوي ) بلغ 357 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وبلغت نسبة التوريد حتى الأن 78 % من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 302415 فدان، وذلك من خلال 38 مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ 619 طن .

ووجهت نائب المحافظ ، بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453 ألف طن نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام

و شددت على إستمرار الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة مدى الإلتزام بالقرارات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، لافتةً الى أنه تم تحرير 98 محضر بإجمالي مضبوطات بلغت 2300 طن .

يذكر أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة ، لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع إستمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من المحصول يومياً بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .