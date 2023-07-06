للمرة الأولى.. جلسة بيع «بضائع مهمل» بـ«ميناء الإسكندرية» تحقق 165 مليون جنيه

شهدت ميناء الاسكندرية صباح اليوم الخميس مزادا مصلحة الجمارك حقق أعلى حصيلة فى تاريخ بيع جلسات المزاد العلنى لبضائع المهمل، حيث حققت جلسة بيع البضائع المهمل فى ميناء الإسكندرية والسلوم ومطار برج العرب حصيلة بيع قدرها 164.6 مليون جنيه فقط .

كشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ان سبب تحقيق هذه الحصيلة الغير مسبوقة والأعلى فى تاريخ الجمارك المصرية، وضع قرار نيابة شرق الكلية بالإسكندرية والمتضمن بيع البضائع المضبوطة مشمول القضية رقم 2542 لسنة 2021 إدارى أول الرمل موضع التنفيذ الفورى والتشديد على ذلك حفاظا على الأصناف من انتقاص قيمتها لقدم الموديلات او تعرضها للتلف بمرور الزمن.

واشار المصدر المسئول بالجمارك فقد تم التخطيط الجيد لتعظيم الإستفادة حفاظا على المال العام وحقوق اصحاب الشأن وتم استيفاء كافة جهات العرض وتشكيل لجان متخصصة فى استيفاء العروض والتثمين ومراجعة كافة الإجراءات بدقة وأداء متميز للوصول لممارسة تجارية نزيهة تحقق الشفافية المطلوبة وتضمن عدم تشوية المزايده باى تواطوء او الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. وحققت جلسة بيع البضائع «المهمل»، فى ميناء الإسكندرية والسلوم ومطار برج العرب حصيلة بيع بنحو ١٦٤٦٨٤٥٠٠ جنيه.

كما تم إدراج مشمول مضبوطات القضية سالفة الذكر بجلسة البيع من خلال تقسيمها لعدد 2 لوط: لوط برسم الصادر تم بيعه ب 141 مليون وثلاثمائة الف جنيه، ولوط برسم الوارد تم بيعة ب 15 مليون وسبعمائة وخمسون ألف تقريبا.

كشف رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري بضرورة أن تلتزم الادارات الجمركية المعنية بسرعة اتخاذ اجراءات إعدام البضائع منتهية الصلاحية والمرفوضة رقابيا وفق صحيح الاجراءات المنظمة لذلك.

كما نصت التعليمات رقم 24 لسنة 2023 على ضرورة موافاة وحدة متابعة المهمل بمكتب رئيس المصلحة ببيان دوري بالاجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وأوضح أنه يأتي تفعيلا للتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4230 لسنة 2022 والتي تم تشكيلها بهدف التنسيق مع مصلحة الجمارك ومتابعتها في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لبيع مشمول حاويات المهمل التي آلت ملكيتها لمصلحة الجمارك بأعلى سعر، والعمل على الحد من اعدام أي من الاصناف الا في الضرورة القصوى أو حال تأثيرها على الامن القومي.

وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت تعليمات مؤخرا، بشأن بخصوص بيع بضائع المهمل بالمنافذ الجمركية المختلفة.،ونصت التعليمات على أن عرض رسائل المهمل للبيع التفرقة بين القيود الاستيرادية والسلع الموقوف استيرادها، خاصة أن الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ( 68) من قانون الجمارك ينصب على القيود الإستيرادية فقط ( مثل قواعد الإستيراد للإتجار، قواعد الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي .(

كما نص المنشور على أن السلع الموقوف استيرادها سواء بالملحق رقم (1) المرافق للائحة الاستيرادية أو بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة – أو السلع التي تم فحصها معمليا وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية فلا يسمح بالبيع برسم الوارد، على أن يتم البيع بشرط إعادة التصدير وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، أو أن يتم التصرف في هذه السلع بأي طريقة أخري بناء علي موافقة الجهة المختصة وفقا للقواعد المنظمة لها .وخلال يونيه الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، تعليمات بخصوص اجراءات إعدام البضائع منتهية الصلاحية والمرفوضة رقابيا.