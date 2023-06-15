أسئلة الثانوية العامة 2023.. أسهل طريقة للإجابات النموذجية (فيديو)

كشفتْ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كيفية الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بطريقة صحيحة.

حذَّرتْ وزارة التربية والتعليم من الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد في كراسة الأسئلة فقط دون الإجابة في ورقة البابل شيت.

نبهت وزارة التربية والتعليم بالاعتداد بإجابة طالب الثانوية العامة في نموذج البابل شيت فقط أثناء التصحيح وعدم الاعتداد بالإجابة في كراسة الأسئلة.

لفتت وزارة التربية والتعليم إلى توزيع البابل شيت مكتوب عليه اسم المادة، وفي حالة استعانة الطالب بكراسة إجابة جديدة، لا يتم التخلص من الكراسة (التالفة) بل يوضع عليها علامة (X) مع تحرير محضر بذلك.

نوهت وزارة التربية والتعليم بتوزيع 4 نماذج للامتحان “أ، ب، ج، د” يختلف فيها ترتيب الأسئلة فقط.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ليس بالضرورة أن يتسلم الطالب نفس نموذج الامتحان في كل مادة، لأن نموذج الإجابة سيكون مرتبطًا بنموذج الأسئلة الذي يتسلمه.

إجراءات جديدة في امتحانات الثانوية العامة 2023:

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ إجراءات جديدة في امتحانات الثانوية العامة من أجل تحقيق العدالة.

لفت وزير التربية والتعليم إلى وضع باركود على ورقة البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب.

أكد وزير التربية والتعليم الحرص اتباع طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

عن تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، ذكر وزير التربية والتعليم أنه سيتم إجراء مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال على سيستم التصحيح.

أضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم إرسالها لمصححين اثنين؛ لدقة التصحيح، وفي حالة وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي.



امتحانات الثانوية العامة 2023:

انطلقت امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين، 12 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت 15 يوليو 2023 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

تحتوي امتحانات الثانوية العامة على 85% من إجمالي الأسئلة اختيار من متعدد بنظام البابل شيت، و15% أسئلة مقالية قصيرة.

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح "open book" مع توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بالمادة أثناء انعقاد اللجان.