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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

الثانوية العامة 2023| توزيع درجات أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى للعام الدراسي 2022-2023. 

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ويجرى امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية من الثانوية العامة ورقيًا في ألفين و97 لجنة تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الأولى بنظام الكتاب المفتوح open book، بالاعتماد على توزيع كتيبات المفاهيم داخل اللجان الامتحانية. 

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة على أسئلة تقيس مختلف المستويات العقلية، بنسبة 30 في المائة للأسئلة السهلة و30 في المائة للأسئلة العالية التفكير، و40 في المائة للأسئلة التطبيقية. 

توزيع أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة 

وتتضمن مادة اللغات الأجنبية الأولى: الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية، يختار من بينها طلاب الثانوية العامة مادة، ويبلغ مجموع درجاتها 50 درجة. 

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة على عدد الأسئلة المقالية ثلاث أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا. 

ويتضمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد يجاب عنها في نماذج البابل شيت. 

ويحتوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الثانوية العامة على أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتنظم ورقة أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره. 

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 

وجه الدكتور رضا  حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2023 واضحة ودون أية تعقيدات. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تتدرج من السهل إلى الصعب، ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد. 

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة وضع الأسئلة المقالية قصيرة مع مراعاة عدد الخطوات في الحل ليتناسب مع المدة الزمنية المخصصة لامتحانات الثانوية العامة 2023. 
 

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