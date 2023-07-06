ميناء الإسكندرية تستقبل 410 سفن بضائع

نجحت ميناء الإسكندرية فى تحقيق طفرة في استقبال السفن وتداول البضائع، إذ استقبل 410 سفن خلال شهر يونيو المنقضي بزيادة قدرها 21% عن الشهر نفسه من العام الماضي، فيما جاءت سفن البضائع العامة في المقدمة بنسبة زيادة بلغت 66%.

سجلت سفن الحاويات زيادة كبيرة خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022

كشف احمد بريقع المتحدث الرسمى الاعلامى للميناء ان سجلت سفن الحاويات زيادة كبيرة خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022 بواقع 28 سفينة إضافية محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 24.3%.

وأشار إلى تسجيل سفن الصب الجاف تزايدًا أيضًا بفارق 5 سفن إضافية خلال شهر يونيو من العام الجاري مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة بلغ 11%. ،وشهدت سفن السياحة بدورها حراكاً نشطًا حيث وردت 3 سفن سياحة خلال شهر يونيو من العام الجاري في حين لم يشهد شهر يونيو من العام السابق ورود أي سفن سياحية.

وفي سياق متصل، سجلت حركة الملاحة نشاطاً ملحوظاً بمينائي الإسكندرية والدخيلة خلال الـ 48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي السفن على أرصفة الميناء 50 سفينة، فيما جرى تداول 204 آلاف طن بضائع متنوعة و2600 حاوية.

قال اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن هذه الزيادات في حركة الملاحة ترجع لتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال من قبل المرشدين وأطقم إدارة الحركة والإرشاد والقطر.

وأشار إلى إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجية المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.