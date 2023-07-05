مديرية الطب البيطري تُنظم قافلة مجانية شمال قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال قنا، لمناظرة الحيوانات والطيور لدى صغار المربين، وتوفير العلاج اللازم لكل حيوان مصاب، طبقا لنوع المرض، وذلك بالتنسيق مع طلاب كلية الطب البيطرى بجامعة جنوب الوادى دفعة 2023.

وأضاف المحافظ، أن القافلة نجحت فى مناظرة 302 حيوان وطائر، بواقع 92 رأس ماشية من الأبقار، 38 رأس ماشية من الجاموس، 18 رأس ماشية من الأغنام، و14 حيوان متنوع، بالإضافة إلى 140 طائر، وتم إجراء الفحص لتلك الحيوانات والطيور في مجال الباطنة، والأمراض المعدية، الأمراض التناسلية، الجراحة، الطفيليات الداخلية والخارجي.

وأورد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، أن القافلة شملت تنظيم ندوات إرشادية لتوعية صغار المربين حول أهمية التأمين على الماشية، وأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية، وأهمية التلقيح الصناعي.

وتابع أنه تم توعية صغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن تقديم الخدمات البيطرية جزء لا يتجزأ من توجه القيادة السياسية فى إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

تدريب اختياري لطلاب جامعة حنوب الوادي بالديوان العام

فى سياق آخر، أعلن المحافظ، أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية " GIS " بالديوان العام سوف تنظم تدريب صيفى مجانى لطلاب جامعة جنوب الوادى في مجال GIS، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين ديوان عام محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي.

وذكر المحافظ، أن التدريب الصيفي في مجال نظم المعلومات المكانية وأنظمة الرصد سوف يبدأ في الفترة من ١٥ يوليو الجارى و حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك على فترتىّ تدريب كل فترة لمدة شهر، على أن يتم حضور التدريب يومين كل أسبوع.

فحص 75 شكوي بجلسات استماع فردية

فى سياق ذي صلة، استقبل محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء 75 مواطنًا بمكتبهما، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية، بهدف تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

أوضح المحافظ، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كل وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.