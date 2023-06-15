عاجل
بث مباشر.. السيسي يفتتح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس في الأسواق المصرية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

سعر الذهب.. استقرت أسعار المشغولات الذهبية خلال الفترة الصباحية اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية، عقب انخفاضه مرتين متتاليتين أمس الأربعاء بمنتصف التعاملات، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البحث على موقع جوجل العالمي لمعرفه سعر الذهب اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 2280 جنيهًا.

 

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية صباح اليوم الخميس، للوقوف على أخر مستجدات يشهدها المعدن الأصفر بعد التوترات التي شهدها أسعاره خلال الفترات السابقة، وجاءت أسعاره على النحو الآتي

txt

السعودية قدمت مساعدات إنسانية لـ 167 دولة بإجمالي 96 مليار دولار

txt

أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة والبنوك

سعر الذهب اليوم الخميس في الأسواق المصرية

الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 

هدوء في سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم الخميس 15 يونيو، حيث استقر نحو 2607 جنيهات.

 

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 

سجل في سعر الذهب عيار 21 بداية تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو، ثباتا نحو 2280 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 

استقر سعر الذهب عيار 18، بداية تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو، عند 1955 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 

وصل سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو، نحو قيمة 18340 جنيهًا.

مواد متعلقة

السيسي يوافق على اتفاق قرض بين مصر و بنك التنمية الإفريقي

محافظ جنوب سيناء يتابع آخر مستجدات القرية التراثية

وزير الصحة يتفقد مستشفى وادي النطرون التخصصي في زيارة مفاجئة

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات "الدور الثاني" للعام الدراسي 2022/2023

تكريم الأحياء فقط فى الدورة الجديدة من المهرجان القومى للمسرح المصرى

انخفاض أسعار الزيت والسكر والأرز من ٣٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه للطن
الجريدة الورقية