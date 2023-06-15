سعر الذهب.. استقرت أسعار المشغولات الذهبية خلال الفترة الصباحية اليوم الخميس في أسواق الصاغة المصرية، عقب انخفاضه مرتين متتاليتين أمس الأربعاء بمنتصف التعاملات، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البحث على موقع جوجل العالمي لمعرفه سعر الذهب اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 2280 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية صباح اليوم الخميس، للوقوف على أخر مستجدات يشهدها المعدن الأصفر بعد التوترات التي شهدها أسعاره خلال الفترات السابقة، وجاءت أسعاره على النحو الآتي

سعر الذهب اليوم الخميس في الأسواق المصرية

الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس

هدوء في سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر اليوم الخميس 15 يونيو، حيث استقر نحو 2607 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

سجل في سعر الذهب عيار 21 بداية تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو، ثباتا نحو 2280 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس

استقر سعر الذهب عيار 18، بداية تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو، عند 1955 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس

وصل سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو، نحو قيمة 18340 جنيهًا.