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الأربعاء 05 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم يحسم تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

 حسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر حول تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

نتيجة التحقيق في فيديوهات تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة

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 جاء ذلك في تصريحات له خلال مؤتمر عقده وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، عصر اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

 وأكد وزير التربية والتعليم عدم ثبوت وجود تسريب في امتحان الفيزياء للثانوية العامة كما أشيع، بعد فحص الفيديوهات المتداولة. 

 وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع الأفكار الموجودة في فيديوهات امتحان الفيزياء للثانوية العامة بسيطة ويمكن لأي معلم تداولها أو توقعها. 

 ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تلك الفيديوهات تتضمن أفكار ليست غريبة وتشبه الأفكار الموجودة في الكتب الخارجية ولا تؤثر على التنافسية بين طلاب الثانوية العامة

 مزاعم تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة:

 ونشر مدرس يدعى محمد الباسل مقاطع فيديو كأدلة اتهام لمدرس زميله ضمن لجنة مراجعة امتحانات الثانوية العامة بتسريب أسئلة امتحان الفيزياء لطلابه بالحل في الدروس الخصوصية ليلة الامتحان

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو التي تظهر المدرس يحل أسئلة تشبه أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023، لطلابه قبل يوم الامتحان

 وسادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بعد انتشار تلك الفيديوهات التي اعتبروها دليلًا قويًا على تسريب امتحان الفيزياء، ما يتنافى مع فكرة تكافؤ الفرص بين الطلاب. 

 وتزايدت حالة الغضب بين أولياء الأمور بعد إعلان نتيجة تحقيقات وزارة التربية والتعليم والتي أكدت أن هذا المدرس ضمن لجنة مراجعة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023. 

 وعلى الرغم من التحقيق مع هذا المدرس في وزارة التربية والتعليم، إلا أن أولياء الأمور اعتبروا أن هذا الإجراء غير كافٍ للحفاظ على حقوق أبنائهم، وأن الأسئلة الموجودة في الفيديو هي تسريب طالما أنه ضمن لجنة مراجعة الامتحان. 

 نتيجة التحقيق في تسريب الفيزياء:

 ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة بشكل عاجل للتحقيق في الادعاءات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قبل أحد الأشخاص حول قيام أحد أعضاء اللجنة التي قامت بوضع امتحان الدور الأول للثانوية العامة في مادة الفيزياء بإعطاء دروس خصوصية لعدد من الطلاب قبل الامتحان وتسريب أجزاء من الامتحان. 

 وأسفرت نتائج تحقيقات اللجنة المشكلة في وزارة التربية والتعليم عن عدم مطابقة ما تم تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان. 

 

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