مجلس الشباب المصري يطلق مبادرة "شبابنا مستقبلنا" بالإسماعيلية

نظم مجلس الشباب المصري بمحافظة الإسماعيلية، محاضرة تحت شعار "الدعم النفسي"، لطلاب الثانوية العامة بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بإشراف المهندس محمد خاطر، منسق المركز.

من جانبه صرح المستشار محمد صالح، منسق المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري، أنه تم تنظيم محاضرة دعم نفسي بمركز شباب سرابيوم، محاضرة لطلبة الثانوية العامة لتهيئتهم قبل دخول الامتحان، حاضرها الدكتورة سلمى نيازي.

كما نظم مجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية، سلسلة من مراجعات تعليمية لأبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، منها المراجعة النهائية المجانيه لمادة اللغه العربية، حاضرها سعد الدين محمود مدرس اللغة العربية، بحضور 200 طالب وطالبة،

ومحاضرة عن الدعم النفسي لأبنائنا الطلاب لتهيئتهم قبل دخول الامتحان، حاضرها الدكتورة أسماء عثمان، منسق وحدة البرامج التدريبية هيئة مكتب محافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه صرح الأستاذ محمد سيف النصر، مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري، بأن المجلس أطلق مبادرة شبابنا مستقبلنا وأن هذه المبادرة مستمرة وتم تفعيلها على جميع المكاتب التنفيذية بالجمهورية كما أشاد بالفعاليات ونشاط مكتب تنفيذي محافظة الإسماعيلية.