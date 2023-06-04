توريد 366 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، إن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الأحد لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار ( التقاوي ) بلغ 366 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وبلغت نسبة التوريد 80.7 % من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 302415 فدان، وذلك من خلال 38 مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ 619 طن .

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بجهود مديرية التموين، وكافة الاجهزة المعنية و أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على عملية استلام وتوريد الأقماح، حيث تخطت نسبة توريد القمح بالبحيرة حتى صباح اليوم 80 % من كمية الاقماح المحلية المستهدف توريدها هذا العام.

ولفتت إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453 ألف طن نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام

ووجهت الشكر والتقدير لكافة مزارعي المحافظة عرفاناً بجهودهم ومشاركتهم فى عملية توريد القمح لتحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية.