مصرع تاجر مواشي الإسكندرية إثر سقوط لوح خشب

لقى تاجر أغنام وشهرته "بطيخة" مصرعه إثر سقوط لوح خشب على رأسه من الطابق العاشر بعقار في منطقة حجر النواتية شرقي الإسكندرية، فيما تباشر النيابة التحقيق في ملابسات الواقعة.

كان قسم شرطة الرمل ثان تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وفاة شخص بالعقار رقم 114 بشارع حجر النواتية، المكون من أرضي و13 طابقًا علويًا بدائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "أحمد.ك.ر" وشهرته "بطيخة"، 38 سنة، ملقى على الأرض غارقًا بالدماء. وبمناظرة الجثة، تبين وجود آثار إصابة بجرح قطعي وتهتك بالرأس وتلاحظ وجود ألواح خشبية بجواره على سلم ومنور العقار، فيما تبين وجود شقة بالطابق العاشر بدون باب بها أعمال تشطيب.

وبسؤال شهود عيان، قرروا أن المتوفي، يملك شادر أغنام بذات الشارع، توجه رفقة جاره "حازم" لأخذ خشب موجود بالشقة بالطابق العاشر يقطنها الأخير، لاستخدامها في عمل شادر للأغنام.

وأشار الشهود في المحضر، إلى أنهم عقب نصف ساعة سمعوا صوت "هبد" وشاهدوا "حازم" في الشارع يصرخ واكتشفوا أن "أحمد" غارق بالدماء ومتوفي بمدخل العقار.

ووفقا للتحقيقات كان قد اتفق المتوفى مع جاره على أن يصعد للطابق العاشر ويرمي ألواح الخشب بينما يقف هو بمدخل بالطابق الأرضي لالتقاطها ورصها، إلا أن أحد الألواح سقط على رأسه وتوفي في الحال. تحرر المحضر رقم 8662 لسنة 2023 إداري الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.