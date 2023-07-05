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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بمُناسبة يوم الشباب العربي

الجامعة العربية تدعو لتنمية الشباب ليصبح جُزءا من صُنع القرار

الجامعة العربية
الجامعة العربية

تعمل جامعة الدول العربية ومنذ نشأتها على دمج الشباب وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والعمل على تحقيق احلامهم نحو مستقبل مشرق أكثر ازدهارا.

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افتتاح دورة الألعاب الرياضية 2023 في الجزائر برعاية الجامعة العربية

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5 رسائل مهمة لمجلس الجامعة العربية حول أحداث جنين .. التفاصيل كاملة

وإيمانًا من جامعة الدول العربية بأن الشباب هم القوة الأكثر تحررا وانفتاحاً حيث يمثلون الشريحة الأكبر في مجتمعاتنا العربية ويمتلكون القدرة على التفاعل والاندماج والمشاركة في قضايا مجتمعاتهم لتحقيق امالها في التقدم والرخاء. 

دور جامعة الدول العربية في دعم الشباب العربي:

وانطلاقًا من دور جامعة الدول العربية في دعم الشباب العربي وتحفيز طاقته الإبداعية وثقل مهاراته الفكرية والعملية في مختلف المجالات وترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الاخر للسير في ركب التطور الحضاري المتسارع حولنا وضمان مشاركته الفاعلة لدفع عجلة التنمية المستدامة في عالمنا العربي.   

واتساقًا مع رؤية ومنهج جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب سيتم في هذا العام إطلاق استراتيجية خاصة للشباب والسلام والامن لضمان تفاعل الشباب ومشاركته وتعزيز امكانيته وتوسيع نطاق دوره في عملية البناء والتجديد الفكري من خلال التفاعل والاندماج والمشاركة في قضايا مجتمعه، مما يدفعه الى تقديم أفضل ما لديه ويؤهله لتحقيق أهدافه. 

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المحامين العرب يرحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

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جامعة الدول العربية تعبر عن قلقها إزاء استمرار الجانب الإثيوبي في ملء سد النهصة

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وزير الخارجية يهنئ نظرائه العرب وأمين جامعة الدول العربية بحلول شهر رمضان

وتأكيدًا على جهود جامعة الدول العربية ودعمها المستمر لتنمية الشباب في مختلف المجالات يتم الاحتفال بيوم الشباب العربي الذي يوافق 5 يوليو من كل عام ويتزامن هذا العام مع حدث رياضي كبير على المستوى العربي وهو افتتاح البطولة العربية الخامسة عشر التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

وتدعو جامعة الدول العربية الى تبني قضية رعاية وتنمية الشباب على سلم أولويات الحكومات الوطنية والمجتمعات المحلية والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية وجعل الشباب العربي جزءً من صنع القرار وبناء المستقبل وصولاً إلى إقامة مجتمعات تتسم بالشمولية وأكثر قدرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

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