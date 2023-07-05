29 طالبًا وطالبة أوائل الدبلومات الفنية 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 ضمت 29 طالبًا وطالبة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية ضمت 29 طالبًا وطالبة بمختلف التخصصات التجاري والصناعي والزراعي والفندقي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وبمختلف نوعياته.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن البنات تفوقن عن الذكور في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023، إذ حصدت الطالبات 22 مركزًا في القوائم.

وحدد وزير التربية والتعليم يوم 29 يوليو الجاري موعد امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2023 للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين بالدور الأول.

مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ويعقد وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، عصر اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر المؤتمر الدكتور محمد مجاهد نائب، وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

ويعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات والتعليم المهني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ومن المقرر أن يكرّم وزير التربية والتعليم أوائل الدبلومات الفنية 2023 بمختلف أنواعه التجاري والزراعي والصناعي والفندقي بمختلف أنواعه.

واعتمد وزير التربية والتعليم، قبل عيد الأضحى، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 96.2 في المائة.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 967 طالبا وطالبة، حضر منهم 959 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 923 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط رسمي ينشر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فور إعلانها رسميًا بعد المؤتمر.

ويمكنك التعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عقب ظهورها من هنا

انعقاد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري وفنادق" بالإضافة إلى ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت الموافقة 27 مايو 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم 20 مايو 2023 وتوقفت قبل الامتحانات التحريرية ثم استكملت يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 حتى اليوم 16 يونيو 2023.