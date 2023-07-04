محافظ الإسكندرية يستجيب لسيدة وأبنائها لقضاء مصيف بـ500 جنيه

جبر الخواطر..

فى لمسة انسانية من محافظ الاسكندرية لسيدة بمحافظة البحيرة قد اصدرت منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طلبت فيه مساعدة لإعداد فسحة لأبنائها والذهاب بهم إلى الملاهى ونزول البحر في الاسكندرية، بمبلغ 500 جنيه «كل ما تملك»، وهو ما أثار اهتمام المسؤولين في المدينة.وعرض استضافتها من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على حساب المحافظة.

فور استعراض المنشور الخاص بالسيدة، تم التواصل على الفور معها استجاب محافظ الاسكندرية لطلبها وطالب الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتواصل معها وتبين أن حالتها المعيشية والاجتماعية ضعيفة جدا، حيث أنها مطلقة ومعها ٣ أطفال ، أعمارهم 6 و9 و12 عام، ولم يروا البحر من قبل.

كانت سيدة من إحدى قرى محافظة البحيرة اصدرت منشور جاء نصه: «عايزة أفسح ولادى في إسكندرية وأوديهم ملاهى وأوديهم البحر أول مرة هيشوفوا البحر وينزلوا فيه أو بمعنى أصح أول مرة يتفسحوا ومش معايا غير 500 جنيه هيكفوا ولا لأ؟ وإيه أرخص بحر في إسكندرية واركبله ازاى والملاهي مكانها فين.. نفسى أفرحهم بجد»، وهو ما أثار اهتمام المسؤولين في الإسكندرية ليتم التحرك على الفور والتواصل مع السيدة.

قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية.

إنه فور استعراض المنشور الخاص بالسيدة، تم التواصل على الفور معها وتبين أنها مقيمة في إحدى قرى محافظة البحيرة، وحالتها المعيشية والاجتماعية ضعيفة جدا.وأضاف: «تم العرض على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ووجه باستضافة السيدة وأبنائها، تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بوضع الأسر الأشد احتياجا على رأس الأولويات».

وأشار إلى أن الإدارة وجهت دعوة رسمية للسيدة لاختيار شاطئ في الإسكندرية لاستضافتها، لافتًا أن السيدة مطلقة ومعها ٣ أطفال، أعمارهم 6 و9 و12 عاما، وعمرهم ما راحوا البحر، ونفسهم يروحوا، وستتم استضافتهم في شاطئ السرايا، يوم الأربعاء.

وأثار منشور السيدة البحراوية واستجابة سريعة من إدارة المصايف ردود فعل إيجابية سريعة من بينها:«فيها حاجة حلوة.. شكرا الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية»، فيما عرض مواطن آخر «تعالي أبوقير شاطئ دهب آخر الشارع المحطة القديمة وخالي الـ٥٠٠ معاك وإحنا نعرف نبسطك إزاي متشغلش بالك بحاجه»، و«معقول إللي بيحصل ده بجد حاجة غريبة وأول مرة يحدث هذا شكرا لكم»، و«لسه الدنيا بخير ربنا يباركلك على جبر الخواطر».