موعد انطلاق امتحانات ملاحق الدبلومات الفنية 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني من العام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية، عصر اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحدد وزير التربية والتعليم يوم 29 يوليو الجاري موعد امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2023 للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين بالدور الأول.

ويحضر المؤتمر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

ويعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات والتعليم المهني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويكرّم وزير التربية والتعليم أوائل الدبلومات الفنية 2023 بمختلف أنواعه التجاري والزراعي والصناعي والفندقي بمختلف أنواعه.

واعتمد وزير التربية والتعليم، قبل عيد الأضحى، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 96.2 في المائة.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 967 طالبا وطالبة، حضر منهم 959 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 923 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وينشر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فور إعلانها رسميًا عقب المؤتمر.

وللتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عقب ظهورها اضغط هنا



انعقاد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري وفنادق" بالإضافة إلى ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت الموافقة 27 مايو 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم 20 مايو 2023 وتوقفت قبل الامتحانات التحريرية ثم استكملت يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 حتى اليوم 16 يونيو 2023.

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550 لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمراقبة 184 ألفا و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

