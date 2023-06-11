محافظ الغربية يتفقد مواقع العمل بمشروعات حياة كريمة 

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على المتابعة المستمرة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز زفتى، من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية من أجل نهو كافة المشروعات مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة.

جاء ذلك خلال الجولة الموسعة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد مشروعات المبادرة بقرى نهطاي، سندبسط، دهتورة، سنباط ، منية المباشرين شبرا اليمن، كفر شبرا اليمن وشبراملس.

وتفقد المحافظ، في قرية نهطاي مركز تنمية الأسرة ومحطة معالجة الصرف الصحي، كما تفقد في قرية سندبسط استمرار العمل في مشروعات، المجمع الزراعي البيطري، مجمع الخدمات الحكومية، ومركز طب الأسرة، كما تفقد مركز التأهيل الاجتماعي ووحدة الحماية المدنية.

وتابع رحمي، جولته بتفقد مشروعات المبادرة بقرية دهتورة حيث تفقد استمرار العمل في إنشاء مركز شباب متكامل، إلى جانب تفقد وحدة طب الأسرة ووحدة الشئون الاجتماعية، كما تفقد مشروع وحدة الحماية المدنية ومركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية سنباط.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور طارق رحمي مراكز الشباب بقرى منية المباشرين، شبرا اليمن، كفر شبرا اليمن ووحده طب الأسرة، واختتمت الجولة بتفقد مشروعات وحدة طب الأسرة ووحدة الحماية المدنية بقرية شبراملس.

وعلى هامش الجولة قام المحافظ بزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بجوار مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي وفي مدخل قرية سندبسط، مشيراً إلى استمرار أعمال المبادرة في كافة المراكز والمدن والأحياء من أجل الحفاظ على البيئة وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 867 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.