شرف العروبة والعرب.. المنشد أحمد حسن يشعل حماس متظاهرين الأقصر دعمًا لفلسطين"فيديو"

انضم المنشد أحمد حسن، صاحب أنشودة "قد جاءنا رمضان" لصفوف المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية، بميدان ابو الحجاج بوسط الأقصر.

أقصانا يا يا أقصانا.. مسرى الرسول ومرسانا.. شرف العروبة والعرب.. ملك لنا ليس سوانا.. يابني العروبة أناديكم.. بسم الطفولة اناجيكم.. سلبو طفولتي مني.. أمام الله سأقاضيكم، بهذه الكلمات استلهم المنشد أحمد حسن حماس المتظاهرين، لتتحرك التظاهرات من ميدان ابو الحجاج، وتجوب شوارع الأقصر؛ دعمًا للقضية الفلسطينية.

وخلال المظاهرة هتف المتظاهرون " النصر لفلسطين.. وتسقط إسرائيل"، وحمل العديد منهم أعلام فلسطين ومصر، فيما حمل آخرين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تعبيرًا عن دعمهم للقيادة السياسية في قراراتها نحو القضية الفلسطينية وحفظ الأمن القومي المصري.



كان الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، قد احتشدوا عقب صلاة الجمعة، بميدان ابو الحجاج؛ دعمًا للقضية الفلسطينية، وللتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض إخضاعهم للتهجير القسري، ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في مواقفها إزاء القضية الفلسطينية، والرافضة لتهجير سكان قطاع غزة من موطنهم، وحماية الأمن القومي المصري.



وطالب المتظاهرون بضرورة التعجيل لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المتضررين في القطاع

كماندد المتظاهرون بالجرائم الوحشية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ورفعوا اللافتات الداعمة للفلسطينيين، وسط هتافات مناهضة للاحتلال مثل تسقط إسرائيل، الله أكبر النصر لفلسطين، غزة غزة.. رمز العزة.