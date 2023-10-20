حماس تُبدي استعدادها للإفراج عن بعض الأسرى مُقابل وقف إطلاق النار

أبلغت حركة "حماس" الفلسطينية، إسرائيل باستعدادها لإطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم مُقابل وقف فوري لإطلاق النار، حسبما أفاد مراسل "بي بي سي"، فرانك غاردنر، مساء اليوم الجمعة.

وأكد غاردنر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أنه حتى هذه اللحظة لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول هذه المسألة.

وصرح السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، في وقت سابق أنه لا يرى أي تقدم في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".

وأشار إلى أن إسرائيل تطالب "حماس" "بإطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين من جانب واحد".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُؤكد مُجددًا: "الصراع مع حماس طويل الأمد"

أكد رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، "هرتسي هاليفي"، أن الصراع مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" سيكون طويل الأمد، وذلك أثناء حديثه مع الجنود الإسرائيليين، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء.

وقال هاليفي: "لن يكون هذا قصيرًا، وحتى لو كان علينا توسيع الحملة في حالة تورط عدو آخر، فسنعرف كيفية التعامل معها".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، في اجتماع مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، على أهمية الدعم الأمريكي على خلفية الصراع الحالي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال جالانت: "في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، شددت على أننا نشن حربًا من أجل وجود إسرائيل كدولة يهودية مزدهرة في الشرق الأوسط، نعم، إنها ليست حربنا فقط، نقف اليوم على خط مواجهة العالم الحر للإرهابيين الهمج الذين يهددون قيمنا المشتركة، ستكون حربا طويلة، وهذه حرب يجب أن ننتصر فيها".