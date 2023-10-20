الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بايدن: سأطلب من الكونغرس تمويلًا "عاجلًا" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه سيطلب من الكونغرس تمويلًا "عاجلًا" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا. 

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأميركيين للوقوف صفًا واحدًا خلف دعم إسرائيل وأوكرانيا، مؤكدا أن  قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الدواء والماء والغذاء.

وزارة الصحة الفلسطينية

وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس بالضفة الغربية. 

وأكدت سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل، سقوط شهداء في قصف إسرائيلي بالقرب من كنيسة في حي الزيتون جنوبي غزة. 

 

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