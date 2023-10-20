لا لتهجير الشعب الفلسطيني .. لافتات دعم القضية الفلسطينية فى ميدان ابو الحجاج بالأقصر| صور

يشهد ميدان أبو الحجاج الأقصري، قبيل صلاة الجمعة، توافد الآلاف على الميدان استعدادا للتظاهر، دعمًا لغزة، وتنديدًا بالاعتدادات الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

ورصدت عدسة الوفد، بدء تعليق اللافتات لدعم القضية الفلسطينية، والتي حملت شعارات منددة للكيان المحتل: لا للعدوان الإسرائيلي على غزة، الشعب المصري يدعم القضية الفلسطينية، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا لتهجير الفلسطينين.

كما رصدت الوفد انتشار أمنى مكثف، بمحيط الميدان، وسط وجود عدد من القيادات الأمنية، وسيارات الشرطة، بميدان ابو الحجاج، استعدادات لانطلاق المظاهرات عقب صلاة الجمعة.

وكانت دعوات كبيرة انتشرت على صفحات التواصل الإجتماعي بمحافظة الأقصر، أمس ، لحث الأهالى على النزول إلى ميدان أبو الحجاج الأقصري، للمشاركة فى مظاهرات دعم فلسطين.

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