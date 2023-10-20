عيادات متنقلة خلال الوقفة التضامنية بميدان جلال قريطم بدمنهور

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، أنه بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ،والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره ، بشأن التأمين الكامل لسلامة وصحة المواطنين ، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم ، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر .

أثناء الوقفة الإحتجاجية ومظاهرة التنديد بجرائم العدو الإسرائيلى ، واحتجاجًا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى وغيرها ، والتى راح ضحيتها المئات من الأبرياء .

وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى الثابت من القضية الفلسطينية إجمالا، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الأيام الماضية .

أكد بأن سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة المتمركزة فى ميدان جلال قريطم بجوار استاد دمنهور ، تؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع ، وأن العيادات متمركزة منذ صباح اليوم فى أماكنها ، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ ، ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ ، والكشف والعلاج بالمجان .

كما أكد أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة ، وأن الجميع على أهبة الإستعداد لأي أمرٍ طارئ مهما كان ، وأن العيادات مزودة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة ، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة فى الأداء لخدمة الجميع .