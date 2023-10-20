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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

عيادات متنقلة خلال الوقفة التضامنية بميدان جلال قريطم بدمنهور

العيادات المتنقلة
العيادات المتنقلة

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، أنه بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ،والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره ، بشأن التأمين الكامل لسلامة وصحة المواطنين ، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم ، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر .

أثناء الوقفة الإحتجاجية ومظاهرة التنديد بجرائم العدو الإسرائيلى  ، واحتجاجًا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى وغيرها ، والتى راح ضحيتها المئات من الأبرياء .

وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى الثابت من القضية الفلسطينية إجمالا، ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الأيام الماضية .

أكد بأن سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة المتمركزة فى ميدان جلال قريطم بجوار استاد دمنهور ، تؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع ، وأن العيادات متمركزة منذ صباح اليوم فى أماكنها ، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ ، ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ ، والكشف والعلاج بالمجان .

كما أكد أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وكل ما  يتعلق بالأمور الطارئة ، وأن الجميع على أهبة الإستعداد لأي أمرٍ طارئ مهما كان ، وأن العيادات مزودة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة ، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة فى الأداء لخدمة الجميع  .

الجريدة الورقية