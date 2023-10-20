بالمساندة أو الصمت.. ضحايا حرب غزة داخل الملاعب الرياضية

لم يتوقف دفع ثمن الانتفاضة والدفاع عن القضية الفلسطينية عند الشعب الفلسطيني وكفى، بل امتد الأمر إلى كل من امتلك ضمير حي في جميع بقاع العالم من مواطن بسيط إلى سياسي كبير أو نجم شهير.

وفي نفس الإطار وقع عدد من النجوم الرياضيين المشاهير تحت طائلة العقوبات بسبب موقفهم ودفاعهم ودعمهم للقضية الفلسطينية، حتى أنها وصلت إلى حد العقوبات ضد بعض من أبدوا رأيهم ورافضين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودفع بعض اللاعبين أثمانًا باهظة نتيجة موقفهم الإنساني، ومنهم من فقد مكانه في الفريق الذي يلعب فيه، كنوع من الضغط على الباقين حتى يمتنعوا عن دعم فلسطين، في حين يتم السماح لمن رغب في مؤازرة دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يساندها كما يشاء.

يقدم لكم الوفد نماذج لبعض مشاهير الرياضية دفعوا ثمن دعمهم للقضية الفلسطينية

أنس جابر

تقدم اتحاد التنس بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفات ضد لاعبة التنس التونسية أنس جابر بسبب موقفها المساند لفلسطين،

وهو ما يجعلها تواجه خطر الإيقاف عن المشاركة في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات ومسابقات اتحات التنس.

وجاءت الشكوى الإسرائيلية بعد أن عبرت المصنفة السابعة عالميا عن تضامنها مع فلسطين عبر منشور على حسابها الشخصي في انستجرام.

أنس جابر

السباح المصري عبد الرحمن سامح

حذف الاتحاد الدولي للسباحة من على صفحته الرسمية صور السباح المصري عبد الرحمن سامح، المتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في اليونان، بسبب إعلانه دعم فلسطين.

وصرح السباح المصري بعد تتويجه بالمركز الأول في سباق 50 متر فراشة أن حياته أصبحت مهددة بالخطر، بعد أن تلقى تهديدات بالقتل بسبب مساندته لفلسطين.



العيدوني في مرمى الهجوم

يتعرض عيسى العيدوني لاعب منتخب تونس ونادي يونيون برلين الألماني إلى هجمة شرسة، على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل جماهير النادي الألماني بسبب إعلان تضامنه مع فلسطين.

وطالب أنصار النادي بضرورة فسخ العقد وإبعاد اللاعب عن صفوف الفريق بسبب مساندته للشعب الفلسطيني.

نصير مزراوي في مواجهة "العملاق البافاري"

وقام المغربي نصير مزراوي، بالتعبير عن رأيه من خلال منشور يساند فيه فلسطين، مما دفع جماهير بايرن ميونيخ الألماني لشن حملة على اللاعب،

وقرر النادي التحقيق في "تصرفات مزراوي"، على أن تكون هناك جلسة مع اللاعب، بعد عودته من المشاركة مع منتخب "أسود الأطلس".

إيقاف لاعب الجزائر

قرر نادي نيس الفرنسي، إبقاف اللاعب الجزائري يوسف عطال إلى الإيقاف من قبل ناديه بسبب مزاعم حول منشور معاد للسامية.

وأعلن النادي عبر موقعه الإلكتروني عقوبات تأديبية تم اتخاذها بأثر فوري، قبل صدور عقوبات أخرى من قبل السلطات الرياضية والقضائية الفرنسية، خاصة بعد أن فتحت النيابة العامة في مدينة نيس تحقيقا أوليا الإثنين ضد نجم المنتخب الجزائري بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين" ، وذلك خلفية منشور اعتُبر معاديا للسامية، في سياق التصعيد المستمر بين إسرائيل وحماس.

أنور الغازي دون نادٍ

تلقى اللاعب الهولندي من أصول مغربية، أنور الغازي، خبرا صادما من ناديه ماينز الألماني، عندما تم إخباره بقرار فسخ التعاقد معه، وذلك بسبب مساندته للقضية الفلسطينية، من خلال تغريدة نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي .

ورغم أن اللاعب قام بحذف التدوينة بعد الهجمة الشرسة التي تلقها من جماهير النادي، إلا أن النادي الألماني سلط أكبر عقوبة ممكنة، وقام بفسخ التعاقد مع أنور الغازي الذي لم يكمل شهرا على انضمامه لفريق ماينز.

الهجوم على حكيمي

تعرض لاعب كرة القدم الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الوطني، لهجوم شرس عبر منصات التواصل الاجتماعي وموجة من الانتقادات، وذلك لعدم تفاعله مع الأحداث الأخيرة في فلسطين وعدم تعبيره عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في العدوان الذي يتعرض له من طرف الجيش الإسرائيلي.

وعلى غرار ما تعرض له الدولي المصري محمد صلاح، شن نشطاء على مختلف المنصات الرقمية حملة انتقاد ضد أشرف حكيمي، مستنكرين التزامه الصمت ومطالبين إياه بإبداء دعمه للقضية الفلسطينية التي هي قضية كل المسلمين والعرب.

وجاء هجوم رواد مواقع التواصل على الدولي المغربي لدعم القضية الفلسطينية نظرا لتمتعه بشعبية كبيرة، خاصة أن الملايين عبر العالم يتابعونه ويعد من أكثر اللاعبين المغاربة شهرة على الصعيد الدولي.

محمد صلاح



الغضب من محمد صلاح

وكان نجم الكرة المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قد تعرض في الأيام القليلة الماضية لحملة شرسة ولاذعة من خلال منشورات وتغريدات على مواقع التواصل تطالبه بالخروج عن صمته والتعبير عن دعمه لفلسطين، نظرا لشهرته العالمية، وهو الأمر الذي استجاب له من خلال نشر مقطع فيديو مصور عبر حسابته الرسمية، حقق ملايين المشاهدات بعد ساعات قليلة على بثه.

وقال صلاح في هذا الفيديو: “ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها”.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة أن تتوقف المجازر، “فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، فسكانها يمرون بأوضاع قاسية. سكان غزة يحتاجون إلى الغذاء والماء والدواء”، وناشد جميع قادة العالم “التكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء”، داعيا لأن تسود الإنسانية.

سحب الجنسية من بنزيما

ومن قبل صلاح، تسابق عدد من نجوم الكرة في دعم الموقف الفلسطيني، وعلى رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد السعودي، الذي أظهر تعاطفا مع سكان غزة، في تغريدة له على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، قال فيها «كل صلاتنا لسكان غزة، الذين أصبحوا مرة أخرى ضحايا القصف الظالم، الذي لا يترك طفلا أو امرأة».

وأكدت تقارير فرنسية أن تعاطف بنزيما مع أحداث فلسطين ودعمه لأهالي غزة وضحاياها، كان على غير مراد بعض الرموز الفرنسية السياسية وأعضاء في البرلمان هناك. وأشارت إلى أن هناك مطالب مستمرة الآن بسحب الجنسية والكرة الذهبية من اللاعب الفرنسي .

داعمون بلا عقوبات

كما قام نجم المنتخب الجزائري والنادي الأهلي السعودي رياض محرز، بنشر صورة له من مباراة منتخب بلاده الودية مع الرأس الأخضر، ظهر فيها حاملا علم فلسطين برفقة اثنين من زملائه، وعلق عليها: «نحن نريد السلام».

أما نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري، فأعلن عن دعمه لفلسطين بنشر صورة لخريطة فلسطين والمسجد الأقصى، عبر حسابه على تطبيق «سناب شات».

كما قام لاعب المنتخب المصري محمد النني، المحترف في نادي آرسنال الإنجليزي، بتغييّر صورته الشخصية على صفحات «السوشيال ميديا»، ووضع مكانها علم فلسطين.

وكان المصري أحمد حسن كوكا، المحترف في نادي بينديك سبور التركي، نشر على صفحته بموقع «إكس» رسالة مطولة وجّهها لأصدقائه في الغرب عن فلسطين، ونشر مقاطع فيديو وصوراً لما يحدث في غزة.

أوزيل

وسجل عدد من اللاعبين الأجانب مواقف مشابهة، حيث كتب النجم الألماني ونجم نادي ريال مدريد السابق لكرة القدم، مسعود أوزيل، على حسابه عبر منصة «إكس»، رسالة مرفقة بصورة صغيرة للعلم الفلسطيني، قائلا «الصلاة من أجل الإنسانية، الصلاة من أجل السلام والأبرياء، وخاصة الأطفال... إنه أمر مفجع للغاية ومحزن».

وأعرب اللاعب الفرنسي المُعتزل، فرانك ريبيري، عن تضامنه مع فلسطين، ونشر ريبيري صورة عبر خاصية «القصص القصيرة»، ظهر بها علم فلسطين مرفقاً بعبارة «Free Palestine».

ووجّه لاعب نادي برشلونة، الفرنسي جول كوندي، رسالة إلى متابعيه بشأن ما يحدث في فلسطين، كتب فيها «خذ الوقت الكافي لقراءة الرسائل والاستماع إلى مقاطع الفيديو بأكملها قبل الرد وإصدار أحكام متسرعة، فهذا مهم جداً».

كذلك الفرنسي نبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإسباني، كتب عبر منصة «إكس»، قائلا «دعم لا يتزعزع لشعب فلسطين وإخواتنا الذين عانوا من الفصل العنصري لفترة طويلة، نرجو أن يعود العدل والسلام».