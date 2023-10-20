اعلام فلسطين و صلاة الغائب .. ابرز مشاهد تظاهرات الاسكندرية

ادى المصلون بمساجد محافظة الاسكندرية صلاة الغائب علي أرواح والشهداء في فلسطين، وذلك عقب أداء صلاة الجمعه وأعقب ذلك مسيرات غاضبة تندد بالاحتلال وتطالب بحماية أهل غزة من الاعتداء الوحشي علي الشعب الفلسطيني وسط هتافات تطالب بتفويض السيسي في حماية ارض مصر : يا مصري قولها قوية السيسي شايل القضية .

وصلى المئات صلاة الغائب في جميع مساجد المحافظة، من بينها 5 مساجد كبرى بالاسكندرية، وهى مسجد سيدي المرسي أبوالعباس في ميدان المساجد، وأداها امامًا الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في الاسكنردية، ومسجد على بن ابي طالب في منطقة سموحة وأدى الصلاة الشيخ هاشم سعد الفقي، مدير الدعوه، ومسجد المعمورة الشاطئ وأدى الصلاة الشيخ على محمد البنا، مدير إدارة المنتزه،و مسجد ياقوت العرش في ميدان المساجد، وأدى الصلاة الشيخ الانصاري محمد عماره، مدير اداره الجمرك، ومسجد المتيم بمنطقة الشلالات ،وأدى الصلاة الشيخ محمد أبوزيد، مدير إدارة وسط الإسكندرية.

وقال وكيل الوزارة إنه تم تأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء الاعتداءات الغاشمة الإسرائيلية بقطاع غزة بفلسطين،شميرا إلى أن خطبة الجمعة بالمساجد جاءت لمواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم، خاصة وأن القضية الفلسطينية هي قضية مصر أولاً عبر القرون.

وخرج المئات من أهالي الإسكندرية والقوى السياسية في مظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من مسجد القائد ابراهيم، دعما للشعب الفلسطيني وتضامنا مع أهالي غزة فيما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازر ضدهم. ورفعوا أعلام فلسطين ومصر وصور للشهداء، كما ردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لعربية الارض الفلسطينية وأنه لا مجال ولا خيار لتوطينهم في سيناء وأن أهل فلسطين أولى بأرضهم مرددين هتافات : مصر وفلسطين ايد واحدة .. فلسطين عربية .. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين .. .. من أسوان لإسكندرية تحيا القدس فلسطينية

وعبارات منددة بما يحدث كما قاموا بترديد هتافات تضامنية وحرق علم الصهاينة، وشهدت المظاهرة تواجدا أمنيا مكثفا لتأمينها. تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الأطفال والنساء والشيوخ في غزة وارتكب العديد من المجازر التي راح ضحيتها المئات من الأطفال الأبرياء وآخرها قصف المستشفى المعمداني الذي راح ضحيته نحو 500 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء

كما شهد ميدان سيدى جابر بالإسكندرية ،تزايد أعداد المشاركين ، فى تظاهرات دعم القضية الفلسطينية ، حيث شهد الميدان احتشاد الالاف من كافة اطياف الشعب المشاركة فى تظاهرات اليوم،ورفعوا الاعلام المصرية وعلم فلسطين مرددين هتافات " بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين"، يأتى ذلك دعما للقضية الفلسطينية، ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.

ورفعوا الاعلام المصرية و الفلسطينية ، مرددين شعارات " فلسطين قضية امة " و "غزة و سيناء مش هتضيع " ، " 6 اكتوبر شفتة زمان و 7 أكتوبر كان طوفان " ، " بالروح بالدم نفديك يا أقصى" " لالا للتهجير لالا للوطن البديل " " المخطط مش هيصير " .

يأتى ذلك دعما للقضية الفلسطينية ، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

خرج طلاب جامعة الإسكندرية ،فى تظاهرات و جابت مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية شوارع الإسكندرية، رافعين أغلام فلسطين ، و يرددون هتفات " بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين " منددين بالقصف الغير انسانى على المستشفى المعمدانى بغزة .

كما شهدت ساحة مجمع محاكم محافظة الإسكندرية وقفة تضامنية لمئات المحامين تضامنا مع الفلسطينيين، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلى مستشفى المعمدانى، فى قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات: "علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيونى محتل" و"مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، ووضع عدد من المحامين اعلام مصر وفلسطين على أكتافهم، ورددوا شعارات مثل "غزة غزة ارض العزة"، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين فى غارات الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي الدعوة لتظاهرات اليوم تماشيًا مع الموقف الرسمي المصري الرافض لتهجير الفلسطيين من غزة وتصفية القضية الفلسطينية وهو الموقف الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة. وكانت بعض الكيانات السياسية أعلنت عن تنظيم تظاهرات اليوم عقب صلاة الجمعة، لدعم الدولة والقيادة السياسية في مواقفها الرافضة لتهجير مواطني غزة من منازلهم، والمطالبة بضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

كما اعلن المتظاهرون تاييدهم وتضامنهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها من اجل منع سيناريوهات التوطين والمخططات الخبيثة التي تستهدف توطين اهل غزة في سيناء وتعالت صياحا تالمتظاهرين : " بالروح بالدم نفديكي يافلسطين" وهتافات : اخري : " يالا يامصري قولها قوية فلسطين ارض عربية ".

وحمل المتظاهرين صور الرئيس السيسي واعلام مصر وفلسطين للتاكيد علي حجم التكاتف الشعبي الداخلي خلف القيادة الساياسية وسط هتافات : كلنا وراك يا سيسي .. يا مصري قولها قوية السيسي شايل القضية "