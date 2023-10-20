"الدلتا للسكر" تنظم وقفة تضامنية لدعم الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية

شاركت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في مظاهرة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتأييد الكامل لموقف الرئيس السيسي برفض تهجير سكان قطاع غزة والحفاظ على الأمن القومى المصري.

وتضمنت الوقفة للعاملين بشركة الدلتا للسكر تأييدا لكافة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري، والتأكيد بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد ويصطف خلف القيادة السياسية التي تحظى بدعم وتأييد شعبي خاصة مع إعلان موقف مصر الواضح من رفض الممارسات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية ورفع العاملين لافتات " جميع العاملين بشركة الدلتا للسكر يتضامنون مع الشعب الفلسطيني" وداعمين لقرارت الرئيسي السيسي.

مظاهرة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي