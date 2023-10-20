الآلاف يحتشدون بميدان أبو الحجاج في الأقصر دعمًا للقضية الفلسطينية

احتشد الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، عقب صلاة الجمعة، بميدان ابو الحجاج؛ دعمًا للقضية الفلسطينية، وللتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض إخضاعهم للتهجير القسري، ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في مواقفها إزاء القضية الفلسطينية، والرافضة لتهجير سكان قطاع غزة من موطنهم، وحماية الأمن القومي المصري.

جاء ذلك بعد أن أدى المتظاهرون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، عقب صلاة الجمعة، وذلك بمسجدي ابو الحجاج الأقصري، ومسجد أحمد النجم، أمام معبد الأقصر وسط دعوات هزت أرض الميدان ترحما على الشهداء.

وطالب المتظاهرون بضرورة التعجيل لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المتضررين في القطاع

كماندد المتظاهرون بالجرائم الوحشية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ورفعوا اللافتات الداعمة للفلسطينيين، وسط هتافات مناهضة للاحتلال مثل تسقط إسرائيل، الله أكبر النصر لفلسطين، غزة غزة.. رمز العزة.

يشار إلى أن مجلسي النواب والشورى، عقدا الخميس جلسة طارئة؛ لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ووافق المجلس على إرسال برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى، يعبر فيها عن دعمه الكامل، وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة؛ في كل ما يتخذونه من خطوات لحماية الأمن القومي المصري.

وأكد المتظاهرون أن هذا الحشد الغفير؛ سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن وطنه، وداعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة، كما يساند الشعب المصري صمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة تجاه عدوان دولة الاحتلال الغاصب.