صور.. المتظاهرون يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين



أدى المتظاهرون في الأقصر، صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، عقب صلاة الجمعة، وذلك بمسجدي ابو الحجاج الأقصري، ومسجد أحمد النجم، أمام معبد الأقصر وسط دعوات هزت أرض الميدان ترحما على الشهداء.

واختتم إمامي المسجدين خطبة الجمعة بدعوات مكثفة لنصرة أهل غزة، وهزيمة الاحتلال الغاصب، ثم خرج المتظاهرون الذين احتشدوا بميدان ابو الحجاج، بوسط المدينة، وهو أكبر ميادين المحافظة، وسط هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وكان شباب وأهالي محافظة الأقصر، نظموا الأربعاء، مظاهرة تأييد ودعم للقضية الفلسطينية، تنديدًا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وجاءت التظاهرات التي شهدها ميدان ابو الحجاج، أكبر ميادين الأقصر؛ تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة عقب الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، والتي استشهد خلالها المئات من الأطفال والقطاع الطبي، كما جاءت التظاهرات لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين، وأكد المتظاهرون دعمهم لقرارات الرئيس السيسي فيما يخص القضية الفلسطينية.

كما كما شارك منتسبو جامعة الأقصر، من القيادات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بمظاهرة حاشدة تأييدًا لقرارات السيد الرئيس بعدم تهجير الفلسطينيين قسريًا إلي سيناء حفاظا علي الأراضي المصرية وتفتيت القضية الفلسطينية.

وانتفضت جامعة الأقصر قيادة وإدارة وطلاب حيث خرج طلاب الجامعة، اليوم الأربعاء، رافضين للكيان الغاصب للحق الفلسطيني، وانضم طلاب الجامعة لمظاهرة حاشدة ضمت آلاف المواطنين في ميدان ابو الحجاج.

وردد الطلاب هتافات منددة بالكيان الصهيوني لما يرتكبه من مجازر ضد أهالي قطاع غزة، ورفعوا صور الرئيس السيسي وأعلام مصر وفلسطين.