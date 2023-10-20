الأثريين بالفيوم يشاركون في تظاهرات دعم القضية الفلسطينية

شارك العشرات من الاثريين بالفيوم فى المظاهرة المليونية التى شهدها ميدان السواقى فى مدينة الفيوم لنصرة غزة واهل فلسطين ضد الاعتداء الاسرائيلى على المقدسات، كم شارك فى المظاهرة من الاثريين الدكتور رامى المراكبى المشرف على منطقة الاثار الاسلامية بالفيوم وحسين عبد القادر مدير اثار الفيوم – مصرى وصابر عطيه دويب كبير مفتشى الاثار وابراهيم السيد مدير المنظومة الامنية بمناطق اثار الفيوم وهدى محمد سليم مفتشة الاثار ووليد سيد اسماعيل مدير الشئون الادارية بالفيوم وعدد من العاملين بمناطق اثار الفيوم .



وقد انطلقت عقب صلاة الجمعه بميدان السواقى فى مدينة الفيوم مظاهرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية واستنكار العدوان الغاشم على ارضها ومقدساتها خاصة فى اعقاب الجريمة النكراء التى ارتكبها العدو الاسرائيلى ضد مستشفى الاهلى المعمدانى والتى راح ضحيتها اكثر من 500 من ابناء الشعب الفلسطينى اغلبهم من الاطفال والنساء .

وقد تزين ميدان السواقى بعلم فلسطين وعبارات "معا لدعم فلسطين" و "فلسطين فى القلب" و"نعم لنصرة فلسطين"

وردد المتظاهرون هتافات "خيبر خيبر يايهود ..جيش محمد سوف يعود " و "بالروح بالدم نفديك يااقصى"و يافلسطينى يافلسطينى ..دمك دمى ودينك هو دينى"

وقد ادى الالاف من ابناء الفيوم صلاة الغائب على ارواح ابناء الشعب الفلسطينى عقب صلاة الجمعه فى مسجد المعلمين والساحة التى امامه

وكان حزب الوفد بالفيوم والقوى السياسية والاحزاب والنقابات والرياضيين ومنطقة الكرة بالفيوم قد دعوا الى مظاهرة عقب صلاة الجمعه تنطلق من ميدان السواقى لدعم القضية الفلسطسنية .

جاهزية قطاعات الفيوم …



ومن جهه اخرى تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية المعدات والوقوف على كفاءة القوى البشرية، بمختلف القطاعات، التى يمكن استخدامها والتعامل معها، حال الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة مرور الفيوم، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، و سالم فتيح مدير إدارة البيئة بالمحافظة، و حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم، ووكلاء وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ورؤساء القطاعات، ومدير هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، ورئيس فرع جهاز شئون البيئة، ورؤساء مجلسي مدينتي الفيوم وطامية، وممثلي شركات المرافق، ومديري الإدارات والوحدات المعنية بديوان عام المحافظة.



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