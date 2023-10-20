سيدات المنصورة يتصدرن تظاهرات دعم فلسطين وموقف الرئيس السيسي

تجمع آلاف المتظاهرين اليوم الجمعة بميدان المحافظة بمدينة المنصورة بالقرب من ديوان عام محافظة الدقهلية احتجاجا على العدوان الوحشي البربري على قطاع فزة والتي أوقعت ما لا يقل عن 4000 قتيلا نصفهم من الا طفال والنساء أكثر من 12000 مصاب

وردد المتظاهرون وهتافات مناهضة للكيان الصهيوني يسقط أعداء السلام.. يا إسرائيل يا إسرائيل إنت عدو ليوم الدين.. الإرهاب هو إسرائيل». وما يقومون به من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد ضرب المستشفى بغزة

وأكد المشاركون رفضهم مخطط إسرائيل نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، حيث إنه بمثابة نقل الصراع من قطاع غزة إلى سيناء ما يؤدي إلى زعزعة أمن مصر.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد التضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله وحقه في الدفاع عن نفسه وإقامة دولته وعاصمتها القدس، منددين بالمجازرالإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة.

وطالب المحتجون الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي الى وقف هذه حرب الابادة والتهجير القسري لإخواننا في فلسطين والضغط لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لإنقاذ ملايين المحاصرين تحت القصف الإسرائيلي.

كما طالبوا بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الحرب والابادة الجماعية التي تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية بشأن حماية المدنيين والمستشفيات والمنشآت المدنية وعدم استهدافها.

وكانت نقابة المحامين بالدقهلية قد نظمت ، وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وللتنديد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، وآخرها استهداف المستشفى المعمداني الذي خلف أكثر من 500 شهيد.

وأكدت النقابة تضامنها وتأييدها ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل مدن فلسطين على حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الطرق المشروعة.

وقصفت طائرات الاحتلال، يوم الثلاثاء، الماضى دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

يشار إلى مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.