ميدان سيدى جابر بالاسكندرية ينتفض من اجل القضية الفلسطينية

شهد ميدان سيدى جابر بالإسكندرية ،تزايد أعداد المشاركين ، فى تظاهرات دعم القضية الفلسطينية ، حيث شهد الميدان احتشاد الالاف من كافة اطياف الشعب المشاركة فى تظاهرات اليوم،ورفعوا الاعلام المصرية وعلم فلسطين مرددين هتافات " بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين"، يأتى ذلك دعما للقضية الفلسطينية، ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.

ورفعوا الاعلام المصرية و الفلسطينية ، مرددين شعارات " فلسطين قضية امة " و "غزة و سيناء مش هتضيع " ، " 6 اكتوبر شفتة زمان و 7 أكتوبر كان طوفان " ، " بالروح بالدم نفديك يا أقصى" " لالا للتهجير لالا للوطن البديل " " المخطط مش هيصير " .

يأتى ذلك دعما للقضية الفلسطينية ، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

اخرج طلاب جامعة الإسكندرية ،فى تظاهرات و جابت مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية شوارع الإسكندرية، رافعين أغلام فلسطين ، و يرددون هتفات " بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين " منددين بالقصف الغير انسانى على المستشفى المعمدانى بغزة .

وشهدت ساحة مجمع محاكم محافظة الإسكندرية وقفة تضامنية لمئات المحامين تضامنا مع الفلسطينيين، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلى مستشفى المعمدانى، فى قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات: "علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيونى محتل" و"مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، ووضع عدد من المحامين اعلام مصر وفلسطين على أكتافهم، ورددوا شعارات مثل "غزة غزة ارض العزة"، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين فى غارات الاحتلال الإسرائيلي.