زئير أسود الأزهر يزلزل شوارع المحروسة لدعم القضية الفلسطينية.. صور

خرج الآلاف من المصلين بالجامع الأزهر الشريف، عقب صلاة جمعة اليوم 20 أكتوبر 2023، في مظاهرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية، ومؤازرة الأشقاء في فلسطين الذين يصمدون أمام جرائم الاحتلال، وقتل المدنيين رجالاً ونساءً وأطفالا.

ونظم المصلين قبل الصلاة، وقفة رمزية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقتل المدنيين في قطاع غزة، وتدمير المباني وزهق الأرواح دون توقف، أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.

وردد المتظاهرون، الذين يحملون أعلام فلسطينة.. بالروح والدم نفديك يا أقصى.. وتسقط تسقط إسرائيل.. وفلسطين عربية رغم أنف الصهيونية.. والله أكبر الله أكبر.. وواحد اثنين الجيش العربي فين.. وهي الهتافات التي زلزلت الأرض وبعثت رسائل مفادها أن فلسطين ستظل عربية.

وخرج المصلون إلى صحن الجامع الأزهر، رجالًا ونساءً، يرددون الهتافات ويرفعون علم فلسطين، دعمًا منهم لصمود الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقود حربا ضد الأبرياء في الداخل الفلسطيني.