وزير الأوقاف الجزائري: حق الفلسطينيين لن يسقط بالتقادم ولا التقاسم

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، الدكتور يوسف بلمهدي، أن الجزائر والدول العربية والإسلامية مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وهي دائمًا مظلومة ومجروحة.

أضاف "بلمهدي" في تصريحه لـ"بوابة الوفد" على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، والمنعقد بالقاهرة تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، أن أي إنسان صاحب فطرة سوية لديه قضية، وفلسطين والقدس هي أم القضايا ولن تسقط بالتقادم ولا التقاسم، ولا التفاهم خارج دائرة فلسطين والفلسطينيين.

وزير الأوقاف الجزائري

وتابع: نحن ندعو في منابرنا كلها إلى وجوب إلزام الاحتلال بالبعد عن التفجير والاستهداف الممنهج ضد الفلسطينيين، وهو ما يدخل في جرائم الحرب ويجب أن يحاكم عليه.

الجهود والمساعي العربية لحقن دماء الفلسطينيين

وأكد أن مواقف الأمة العربية عظيمة ومهمة دائمًا، متابعًا: "أهنئ مصر على دورها الكبير، والذي رفض فتح المعابر حتى تصل الإعانات إلى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هناك أصوات كثيرة تقف مع فلسطين ويدعمون القضية الفلسطينية، وكل إنسان لديه ضمير حي يقف مع القضية الفلسطينية، موضحًا أن هذا سيساعد في عزل المحتل ودحض الأكذوبة التي تقول أنهم أصحاب الأرض وأن الفلسطينيين انتهوا.