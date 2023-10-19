يوسف عطال ترند لليوم الثاني على التوالي بعد توقيف نيس الفرنسي له

لتضامنه مع غزة

يوسف عطال .. لاعب نادي نيس الفرنسي من أصل جزائري، يحتل ترند جوجل لليوم الثاني على التوالي حيث تستمر عمليات البحث عليه عقب إعلان ناديه الفرنسي توقفه لحين اشعار أخر وذلك بسبب إعلانه عبر صفحاته بالسوشيال ميديا تضامنه مع غزة والشعب الفلسطيني الذي وقع ضحية حرب حماس مع الكيان الصهيوني "دولة إسرائيل".

وكان نادي نيس الفرنسي، أعلن أمس الأربعاء، إيقاف لاعبه الجزائري يوسف عطال البالغ من العمر 27 عاما، بحجة أن منشوره الذي دافع فيه عن غزة وأهل فلسطين معادِ للسامية، ونشر بيان رسمي قال فيه الآتي:

"بمجرد عودته من المنتخب الجزائري، حيث كان متواجدا منذ 9 أكتوبر، اجتمع مسؤولو نيس وتحدثوا مع يوسف عطال.. يدرك الفريق أن اللاعب اعترف بخطأه من خلال سحب المنشور بسرعة وتقديم اعتذاراته الخطية والعلنية، ومع ذلك، ونظراً لطبيعة المنشور وخطورته، اتخذ النادي قراراً باتخاذ أول العقوبات التأديبية على الفور ضد اللاعب، قبل تلك التي يمكن أن تقررها السلطات الرياضية والقضائية".

و"على هذا النحو، قرر النادي إيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر، ونود التأكيد على أن سمعة ووحدة نيس ناتجة عن سلوك جميع موظفيها الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة، كما جاء كما جاء في رسالتها يوم الجمعة الماضي، حيث ذكّرت المؤسسة بالتزامها الراسخ بأن يسود السلام على كافة الاعتبارات الأخرى".

و"نود التأكيد على أن سمعة "OGC Nice" ناتجة عن سلوك جميع موظفيها الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة، و نيس تذكر بالتزامها الراسخ بأن يسود السلام على كافة الاعتبارات الأخرى.

يذكر أن المدعي العام في نيس أعلن، الإثنين، فتح تحقيق أولي بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" ضد عطال، وقال في بيان صحفي مقتضب أن التحقيق الذي فتح أيضا بتهمة "التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين" أوكل إلى الشرطة القضائية في نيس.

كما أوضحت النيابة أنها أبلغت من قبل محافظ ألب ماريتيم، أوغ موتو، ورئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي "بالوقائع التي يحتمل أن تنسب (إلى السيد عطال) بعد نشر رسالة الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد أسبوع من الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

ولجأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى مجلس الأخلاقيات التابع له للنظر بما نشره المدافع الجزائري من "دعوات إلى العنف"، وذلك وفق ما أفاد رئيسه فيليب ديالو.

يشار إلى أن عطال بعد توجيه تلك التهم له حذف منشوره وكتب على حسابه بإنستجرام "أدرك أن منشوري صدم الكثير من الناس وهذا لم يكن في نيتي وأنا أعتذر، وأريد أن أوضح وجهة نظري دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم وأدعم جميع الضحايا".