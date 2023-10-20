نعش طفل صغير .. أبرز مشاهد تظاهرات الفيوم لدعم القضية الفلسطينية | صور

انطلقت عقب صلاة الجمعة بميدان السواقى فى مدينة الفيوم مظاهرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية واستنكار العدوان الغاشم على أرضها ومقدساتها خاصة فى اعقاب الجريمة النكراء التى ارتكبها العدو الإسرائيلى ضد مستشفى الأهلى المعمدانى والتى راح ضحيتها أكثر من 500 من أبناء الشعب الفلسطينى أغلبهم من الأطفال والنساء.

وقد تزين ميدان السواقى بعلم فلسطين وعبارات "معا لدعم فلسطين" و "فلسطين فى القلب" و"نعم لنصرة فلسطين"و"يافلسطينى يافلسطينى..دمك دمى ودينك دينى" و"ياعبيد ياحبيب اضرب اضرب تل ابيب"

حمل المتظاهرون نعش لطفل صغير ملطخ بالدماء تعبيرا عن ما يلاقيه أطفال غزة من جراء العداون الإسرائيلي.

وقد أدى آلالاف من أبناء الفيوم صلاة الغائب على أرواح أبناء الشعب الفلسطينى عقب صلاة الجمعة فى مسجد المعلمين والساحة التى أمامه.

وكان حزب الوفد بالفيوم والقوى السياسية والأحزاب والنقابات والرياضيين ومنطقة الكرة بالفيوم قد دعوا إلى مظاهرة عقب صلاة الجمعة تنطلق من ميدان السواقى لدعم القضية الفلسطينية.

المحافظ يتابع جاهزية المعدات

ومن جهة أخرى تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية المعدات والوقوف على كفاءة القوى البشرية، بمختلف القطاعات، التى يمكن استخدامها والتعامل معها، حال الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة مرور الفيوم، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، و سالم فتيح مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وحسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم، ووكلاء وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ورؤساء القطاعات، ومدير هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، ورئيس فرع جهاز شئون البيئة، ورؤساء مجلسي مدينتي الفيوم وطامية، وممثلي شركات المرافق، ومديري الإدارات والوحدات المعنية بديوان عام المحافظة.

أكد محافظ الفيوم، الجاهزية الكاملة للمعدات بمختلف القطاعات، ومراجعة أعدادها، ومستوى كفاءتها، والفنيين العاملين عليها، وأرقام هواتفهم، وإعداد بيان تفصيلي دقيق بها بشكل عاجل، من قبل مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع استخدام النموذج الموحد لمشروع "صقر"، مما يجعل الفيوم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة، والحد من أضرار تلك الأحداث بالتدريب الجيد على مواجهتها، مشيراً أنه سوف يتم مراجعة كافة البيانات الخاصة بالمعدات على أرض الواقع من خلال لجان التفتيش المختصة بذلك.

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