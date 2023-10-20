ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4137

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4137 وإصابة أكثر من 13 ألف فلسطيني، مع توقعات بارتفاع أعداد الشهداء والمصابين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مدن مناطق القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة وقصف مناطق عدة بالقطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع عشر على التوالي.

وتستهدف آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالا ونساء وشيوخا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة.

وتصر إسرائيل على مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، وترفض إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، دعا جماهير الوطن إلى النفير العام اليوم الجمعة تحت عنوان ليتوقف العدوان على غزة، لا للتهجير أو الوطن البديل.

وقال هنية، خلال كلمة له، إن العالم بأسره مازال يتابع الصمود الأسطوري الذي يسجله أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة الأبية وتسجيلات المقاومة الفلسطينية وهي تدير هذه المعركة باقتدار، مشيرًا إلى أن المقاومة بدأت ضربتها الإستراتيجية المدوية، وما زالت تتحكم في إيقاع هذه المعركة رغم وحشية المحتل وجرائمه وقتله العشوائي والقصف المتعمد للبيوت.

وأضاف هنية أن هذه الجرائم يتابعها العالم بأسره، كما أنها تسجل من جديد طبيعة العدو النازي الوحش الفاشي القاتل الذي خلف مئات الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ.