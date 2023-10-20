حملة مواطن بالخارج: تظاهرنا دعم لقرارات الرئيس وتأكيد للعالم بأننا للدفاع عن مصر (صور)

مصر لا تقبل تحت أي ظرف أن يفرض عليها أمر..

قال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج ، إن الشعب المصري ضرب اليوم مثالا للوطنية الخالصة وأعلن للعالم كله أنه ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي البغيض وما يقوم به من انتهاكات لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ممارسات الاحتلال الإسرائيلي البغيض على شعب فلسطين

وأضاف مطر أن المصريين اليوم بهذه الملايين في كل محافظات الدولة المصرية إنما أثبتوا أنهم جميعا على قلب رجل واحد يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يمكن أن يتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري، وأنهم قدموا رسالة للعالم بأنهم لا يقبلون النيل من ذرة رمل واحدة.

حملة مواطن في الخارج : مصر لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن أرضها وترابها المقدس

وأكد منسق حملة مواطن في الخارج أن مصر لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن أرضها وترابها المقدس بكل الوسائل حيث أن مصر لا تقبل تحت أي ظرف أن يفرض عليها أمر، هذا الذي أظن أن إسرائيل ومن يقفون خلفها يعلمونه علم اليقين، وهذا عينه الذي سيفشل كل مخطط صهيوني كان أو غير صهيوني.



وتوجه مطر بالتحية لشعب مصر العظيم على هذه الوقفة التاريخية والتي تثبت يوما بعد يوم أن الدولة المصرية شعبا وقيادة هي القائد لهذه المنطقة وأن الشعب المصري هو المعلم لجميع الشعوب وأن التفافه حول مؤسسات الدولة المصرية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل مضرب مثل.

مظاهرات في مصر لدعم فلسطين

وقد خرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين في القاهرة وجميع المحافظات بعد ظهر اليوم الجمعة؛ دعما للشعب الفلسطيني ورفضا لتهجيره خارج أرضه والمحافظة على الأمن القومي العربي.

وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية من بينها" بالروح بالدم نفديك يافلسطين" ورفعوا لافتات مكتوب عليها "فلسطين" وكذلك الأعلام المصرية والفلسطينية.