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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إسرائيل: سنفك ارتباطنا بغزة وننشئ نظامًا وسلطة أمنية بعد القضاء على حماس

وزير دفاع إسرائيل
وزير دفاع إسرائيل يواف جالانت

أكد وزير دفاع إسرائيل يواف جالانت، أنه بعد القضاء على حماس سيفكون ارتباطهم بقطاع غزة وتنشئ نظاما وسلطة أمنية جديدين، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية” اليوم الجمعة.

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وأضاف وزير دفاع إسرائيل: “نحن في حرب فرضت علينا لكن في 7 أكتوبر بدأت عملية محو حماس”.

واصلت إسرائيل، اليوم الجمعة، قصفها العنيف على قطاع غزة، في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة حماس بأنها تسعى "لتدمير ديمقراطية مجاورة"، وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة غرب غزة، فضلا عن غارات طالت مواقع جنوب القطاع وشماله.

صفارات الإنذار تدوي مناطق محيطة بغزة

ودوت صفارات الإنذار في مناطق محيطة بغزة بعد 11 ساعة من التوقف. وأمكن سماع صفارات الإنذار في مفلاسيم ونير آم.

وتزامنا، أفاد إعلام فلسطيني بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في برج فلسطين بدير البلح وسط غزة، مضيفاً أن الطائرات الإسرائيلية دمرت أكثر من 20 برجا سكنيا في مدينة الزهراء وسط القطاع.

وبحسب ما أكده شهود عيان، فقد تلقى السكان اتصالات منسوبة للجيش الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء جميع أبراج الزهراء البالغ عددها 24 برجا.

هذا ونشر سلاح الجو الإسرائيلي على "إكس" (تويتر سابقا)، مشاهد للقصف على الأحياء السكنية في غزة.

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