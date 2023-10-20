الجمعة 20 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الغائب علي شهداء فلسطين عقب صلاة الجمعة

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

أدى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، صلاة الغائب علي شهداء فلسطين الحبيبة وذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، يرافقه القيادات التنفيذية و وأئمة الاوقاف، ومئات المصلين من اهالي مدينة شرم الشيخ، وقام الشيخ السيد غيط مدير عام أوقاف جنوب سيناء.بإمامة الصلاة .

ودعا الجميع الله تعالى  أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته

وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.

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الجريدة الورقية