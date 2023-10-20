وقفات تضامنية بمحافظة الدقهلية لنصرة القضية الفلسطينية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، اليوم الجمعة، مسيرة سلمية كبرى تضامنا مع الأشقاء في فلسطين، وتنديدا بقصف قطاع غزة، وتفويض القيادة السياسية في أي قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.وردد المتظاهرون هتافات ”إسرائيل رمز الإرهاب”، و”فلسطين عربية، رغم أنف الصهيونية”، “يا فلسطين يا فلسطين احنا معاك ليوم الدين”.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات داعمة للقضية الفلسطينية، من بينها “فلسطين عربية”، و”القدس عربية”، و”العدوان الإسرائيلي على غزة مرفوض”.

جاءت تلك المسيرة التضامنية بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنها تقف صفا واحدًا خلف القيادة السياسية، حيث تم إعلان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح الضحايا فى غزة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، بالدقهلية دعمه القوي لموقف الدولة المصرية اصطفافها مع القيادة السياسية في جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني وتعميق الدعم لجهود تحقيق السلام والاستقرار.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ14 منذ بداية الهجمات، عقب بداية عملية “طوفان الأقصى” التي قامت بها المقاومة الفلسطينية وأدت إلى مقتل وإصابة وأسر المئات من المستوطنين الإسرائيليين.