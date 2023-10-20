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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".. المصريون ينتفضون في ميدان الحصرى دعماً للقضية الفلسطينية

جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة

شهد ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث أرتفعت أصوات المواطنين قائلين: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وتوافد الآلاف من المواطنين على ميدان الحصري، للمشاركة بمسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة.

وتعالت هتافات المواطنين تعبيراً عن الغضب مما يلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية من ضربات الكيان المحتل.  

ونشرت مديرية أمن الجيزة منذ فجر اليوم الجمعة خدمات أمنية مكثفة بميدان الحصري استعدادا لاستقبال الآف المواطنين استجابة لدعوات المسيرات الاحتجاجية على العدوان الصهيوني في غزة.

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