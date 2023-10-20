بالصلاة والمظاهرات .. العالم يعبر عن تضامنه مع غزة

عبر الملايين حول العالم، عن دعمهم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالصلاة في المساجد والكنائس، وبالمظاهرات الحاشدة التي طافت الشوارع والميادين في مشهد تناقلته وكالات أنباء عالمية يدعو للفخر.

لم تعد الأزمة الفلسطينية شأن يخص شعبها فقط بل، أصبحت قضية عالمية، والقصاص هو مطلب رئيسي للشعوب، بعدما فُضحت أفعال الاحتلال ضد المدنين بمشاهد مباشرة من أرض المعركة داخل القدس المحتلة.

المساجد والكنائس تدعم الشعب الفلسطيني

من داخل المساجد والكنائس، الجميع صلى من أجل تحرير القدس، ونصرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ أيام تحت القصف الإسرائيلي.

المساجد المصرية تدعوا للدفاع عن الأوطان

وتحت عنوان "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض" كان موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع مساجد الجمهورية بكافة المحافظات، وسط حالة الاحتشاد الشعبي للدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض التهجير لأهالي قطاع غزة.

وعقب انتهاء صلاة الجمعة بعدد من مساجد منها جامع الأزهر، شارك الآلاف من المواطنين في مسيرة تأييد للرئيس السيسي وموقفه التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني.

الكنائس ترفع صلواتها من أجل الشعب الفلسطيني

وأدانت الكنائس في قصف إسرائيل، لمستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة، معلنين أن الواقعة تشكل تجاوزًا صريحًا للقانون الدولى الإنسانى والعنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وتضامن كلا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مع أهالى غزة، بتجهيز مساعدات، منها أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة، كما ناشدت أبناءها المشاركة والمساندة الإنسانية فى هذا العمل.

ورفعت الكنائس صلواتها، من أجل شعب فلسطين بعد استهداف مستشفى المعمدانى فى غزة، ومن أجل أن يمنح الله التعزية والرجاء لكل المنكوبين.

مظاهرات في جميع محافظات مصر

احتشد ملايين المواطنين في الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة ومحافظات ومدن الجمهورية، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه الداعم للشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي محافظة القاهرة، شهد النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، توافد لآلاف المواطنين، للمشاركة في وقفة لتأييد الرئيس السيسي وقراراته الداعمة للقضية الفلسطينية، عقب صلاة الجمعة اليوم .

وزينت المنصة بالعديد من اللافتات المؤيدة للرئيس السيسي، وعلم فلسطين، ولافتات أخرى رافضة لتهجير الشعب الفلسطيني وللعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أما في محافظة الجيزة، شهد ميدان الحصري في مدينة 6 أكتوبر، احتشد لآلاف من المواطنين، تأييدا لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وقراراته الداعمة للقضية الفلسطينية.

وشهدت محافظة المنوفية، وتحديدا شارع استاد شبين الكوم مظاهرة شعبية حاشدة عقب صلاة الجمعة، ورفع الأهالي أعلام مصر وفلسطين وسط هتافات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، معربين عن رفضهم التام لفكرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن المتظاهرين تأييدهم التام لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العدوان على غزة، مطالبين المجتمع الدولي بعدم الانسياق وراء الصور الكاذبة التي تصدرها قوات الاحتلال.

كما شهدت محافظة الوادي الجديد، انطلاق مظاهرات حاشدة بميدان الساحة بالخارجة، وهتف المتظاهرون للتنديد بالاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، كما هتف المتظاهرون دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة القرارات.

أما محافظة مطروح، انطلقت مظاهرة حاشدة للأهالي، عقب صلاة الجمعة، بميدان المحافظة بوسط مدينة مرسى مطروح، وحمل المشاركون في التظاهرات العلم المصري والفلسطيني، واللافتات المؤيدة لما أعلنه رئيس الجمهورية من قرارات، ومن العبارات التي حملتها اللافتات "القدس عاصمة فلسطين"، "قبائل وأهالي مطروح متضامنون مع ما أعلنه الرئيس السيسي"، "مناصرون لأهالي غزة، لا لتهجير أهالي غزة سيناء".

مظاهرات عواصم ومدن أوروبية

شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية، مظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني، أعرب المشاركون فيها عن استنكارهم للقصف الإسرائيلي الدامي على سكان قطاع غزة، وشهدت لندن تجمع مؤيديون للفلسطينيين، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي الصاروخي المميت على مستشفى الأهلي غزة، والذي أثار الغضب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وشهدت شوارع برلين تجمع مئات من المتظاهرين لدعم الفلسطينيين، خارج وزارة الخارجية قبل أن تفرقهم الشرطة، وهم يهتفون "فلسطين حرّة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، ثم أمرت الشرطة بسرعة فض المظاهرة عبر مكبرات الصوت واعتقلت العديد من المتظاهرين.

أما اليونان تظاهر الآلاف من المواطنين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في العاصمة أثينا، في احتجاج بلغ ذروته عند السفارة الإسرائيلية، وأطلق طوق من شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين .