كلنا معاهم ..اللاعب الدولي أحمد حسن يدعو الرياضيين لوقفة تضامنية مع فلسطين

استمرارا لوقفات المساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وجه اللاعب الدولي ونجم منتخب مصر السابق أحمد حسن ،الرياضيين وجميع المصريين لواقفة تضامنية ودعم للقضية الفلسطينية، وذلك غدا الجمعة أمام المنصة بطريق صلاح سالم بمدينة نصر.

وقال اللاعي أحمد حسن خلال مقطع فيديو: أدعو كل الرياضيين مش كرة القدم فقط، للنزول لوقفة تضامنية لدعم إخواتنا في فلسطين، ونحاول نوصل لهم صوتنا وأن إحنا كلنا معاهم.

وأضاف احمد حسن : بعد صلاة الجمعة عند المنصة في ستاد القاهرة، كلنا هنكون موجودين وإيدينا في إيد بعض، وأي حد عاوز يكون موجود أهلا وسهلا.

كانت العديد من المحافظات، قد شهدت خروج آلاف المصريين في مسيرات ووقفات تضامنية تنديدا بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين في المستشفى المعمداني في غزة ، وتسبب في استشهاد الألاف من الأبرياء ، والإعلان عن التأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى موقفة من القضية الفلسطينية.