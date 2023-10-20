لنصرة غزة.. مسن يوزع مثلجات بالقرآن على المتظاهرين بميدان ابو الحجاج في الأقصر

بصوت جهوري ودعوات للمقبلين على الميدان، يرحب الطيب عبد السلام على طريقته الخاصة بالمتظاهرين بميدان ابو الحجاج بالأقصر، مناديًا: الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.. بسم الله الرحمن الرحيم، يامرحب بالزائرين، اشرب وادعيلي…

يوزع الرجل الستيني في همة ونشاط أنواع مختلفة من العصائر الرطبة على المتظاهرين.

أعرب الطيب عبد السلام عن سعادته لتوزيعه المثلجات تخفيفًا لحرار الطقس على المتظاهرين، مؤكدًا أنه قام بتجهيزها، لدعم القضية الفلسطينية، وسط زخم من الدعوات لنصرة أهل غزة.

وقام المسن بتوزيع العصائر على الأطفال التي حضرت بالميدان دعمًا للمظاهرات، كما ظل يردد الدعوات المناصرة لأهل فلسطين، مؤكدًا أنه تلى آيات من القرآن الكريم على الماء خلال تجهيزه، بنية شفاء المرضى.

كان الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، عقب صلاة الجمعة، بميدان ابو الحجاج؛ دعمًا للقضية الفلسطينية، وللتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض إخضاعهم للتهجير القسري، ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية في مواقفها إزاء القضية الفلسطينية، والرافضة لتهجير سكان قطاع غزة من موطنهم، وحماية الأمن القومي المصري.

وطالب المتظاهرون بضرورة التعجيل لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المتضررين في القطاع

كماندد المتظاهرون بالجرائم الوحشية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ورفعوا اللافتات الداعمة للفلسطينيين، وسط هتافات مناهضة للاحتلال مثل تسقط إسرائيل، الله أكبر النصر لفلسطين، غزة غزة.. رمز العزة